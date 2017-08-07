Prescriber Checkup
Medicare’s popular prescription-drug program serves more than 42 million people and pays for more than one of every four prescriptions written nationwide. Use this tool to find and compare doctors and other providers in Part D in 2015. Related Story »
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How States Compare
High-Dollar Prescribers Proliferate in Medicare Drug Program
Forty-one health providers prescribed more than $5 million in drugs in 2011. In 2014, that jumped to 514. Read More »
Prescriptions by State
|State
|Total
Drug Cost
|National
|$137B
|Alabama
|$2.44B
|Alaska
|$129M
|Arizona
|$2.36B
|Arkansas
|$1.24B
|California
|$14B
|Colorado
|$1.65B
|Connecticut
|$1.88B
|Delaware
|$468M
|District of Columbia
|$314M
|Florida
|$10.1B
|Georgia
|$3.99B
|Hawaii
|$462M
|Idaho
|$537M
|Illinois
|$4.58B
|Indiana
|$3.03B
|Iowa
|$1.19B
|Kansas
|$1.13B
|Kentucky
|$2.37B
|Louisiana
|$2.26B
|Maine
|$690M
|Maryland
|$2.16B
|Massachusetts
|$3.11B
|Michigan
|$4.9B
|Minnesota
|$1.93B
|Mississippi
|$1.32B
|Missouri
|$3.02B
|Montana
|$354M
|Nebraska
|$721M
|Nevada
|$856M
|New Hampshire
|$527M
|New Jersey
|$4.31B
|New Mexico
|$643M
|New York
|$11B
|North Carolina
|$4.78B
|North Dakota
|$285M
|Ohio
|$5.7B
|Oklahoma
|$1.54B
|Oregon
|$1.48B
|Pennsylvania
|$7B
|Rhode Island
|$471M
|South Carolina
|$2.32B
|South Dakota
|$331M
|Tennessee
|$3.49B
|Texas
|$9.26B
|Utah
|$700M
|Vermont
|$266M
|Virginia
|$2.76B
|Washington
|$2.19B
|West Virginia
|$1.05B
|Wisconsin
|$2.31B
|Wyoming
|$137M
|American Samoa
|$422
|Guam
|$3.96M
|Northern Mariana Islands
|N/A
|Puerto Rico
|$1.37B
|Virgin Islands
|$14.6M
All Drugs
|Drug Name
|Total Claims
|Total Cost
|LEVOTHYROXINE SODIUM
|39.4M
|$778M
|LISINOPRIL
|39.1M
|$253M
|ATORVASTATIN CALCIUM
|38.6M
|$712M
|AMLODIPINE BESYLATE
|38.2M
|$264M
|OMEPRAZOLE
|33.5M
|$447M
|SIMVASTATIN
|31.7M
|$261M
|HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN
|29.5M
|$727M
|FUROSEMIDE
|27.5M
|$138M
|GABAPENTIN
|24.8M
|$491M
|METFORMIN HCL
|24.6M
|$178M
|METOPROLOL TARTRATE
|21.6M
|$141M
|LOSARTAN POTASSIUM
|20.5M
|$219M
|METOPROLOL SUCCINATE
|18.4M
|$610M
|HYDROCHLOROTHIAZIDE
|17.9M
|$103M
|WARFARIN SODIUM
|15.3M
|$186M
|CLOPIDOGREL
|15M
|$219M
|POTASSIUM CHLORIDE
|14.6M
|$415M
|CARVEDILOL
|14.6M
|$118M
|PRAVASTATIN SODIUM
|14.5M
|$424M
|ALPRAZOLAM
|14.5M
|$103M
|TRAMADOL HCL
|14.5M
|$107M
|TAMSULOSIN HCL
|13.8M
|$431M
|PANTOPRAZOLE SODIUM
|13.5M
|$183M
|ATENOLOL
|12.9M
|$90.1M
|SERTRALINE HCL
|12.4M
|$109M
|PREDNISONE
|12M
|$91.6M
|TRAZODONE HCL
|11.4M
|$86.2M
|FLUTICASONE PROPIONATE
|11.1M
|$155M
|LORAZEPAM
|10.6M
|$77.2M
|CITALOPRAM HBR
|10.5M
|$72.2M
|OXYCODONE-ACETAMINOPHEN
|10.3M
|$514M
|CLONAZEPAM
|10.1M
|$67.8M
|MELOXICAM
|9.23M
|$55M
|PROAIR HFA
|9.22M
|$561M
|CRESTOR
|8.71M
|$2.88B
|ZOLPIDEM TARTRATE
|8.65M
|$96.2M
|DONEPEZIL HCL
|8.57M
|$178M
|ALLOPURINOL
|8.41M
|$138M
|MONTELUKAST SODIUM
|8.26M
|$152M
|ESCITALOPRAM OXALATE
|8.02M
|$114M
|AZITHROMYCIN
|7.97M
|$66.9M
|RANITIDINE HCL
|7.92M
|$92.7M
|DULOXETINE HCL
|7.89M
|$746M
|ALENDRONATE SODIUM
|7.64M
|$66.7M
|LISINOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|7.47M
|$58.9M
|LATANOPROST
|7.46M
|$111M
|CIPROFLOXACIN HCL
|7.4M
|$51.9M
|QUETIAPINE FUMARATE
|7.27M
|$187M
|OXYCODONE HCL
|7.08M
|$268M
|AMOXICILLIN
|6.71M
|$29.5M
|FLUOXETINE HCL
|6.66M
|$100M
|GLIMEPIRIDE
|6.29M
|$74.9M
|LOSARTAN-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|6.27M
|$81.5M
|MIRTAZAPINE
|6.11M
|$97.7M
|ISOSORBIDE MONONITRATE ER
|5.99M
|$97.6M
|IBUPROFEN
|5.82M
|$46.4M
|GLIPIZIDE
|5.78M
|$42.9M
|ADVAIR DISKUS
|5.65M
|$2.27B
|LOVASTATIN
|5.63M
|$63.9M
|SYNTHROID
|5.55M
|$248M
|NEXIUM
|5.47M
|$2.01B
|SPIRIVA
|5.45M
|$2.19B
|SPIRONOLACTONE
|5.43M
|$56.4M
|FINASTERIDE
|5.43M
|$101M
|CEPHALEXIN
|5.34M
|$35.2M
|PAROXETINE HCL
|4.88M
|$83.1M
|LANTUS SOLOSTAR
|4.86M
|$2.48B
|METFORMIN HCL ER
|4.84M
|$156M
|SULFAMETHOXAZOLE-TRIMETHOPRIM
|4.82M
|$28.8M
|LEVOFLOXACIN
|4.77M
|$54.9M
|CLONIDINE HCL
|4.75M
|$37.9M
|LYRICA
|4.73M
|$1.77B
|RISPERIDONE
|4.7M
|$73.4M
|TRIAMTERENE-HYDROCHLOROTHIAZID
|4.63M
|$55.5M
|JANUVIA
|4.62M
|$2.13B
|VENLAFAXINE HCL ER
|4.61M
|$122M
|FAMOTIDINE
|4.37M
|$45.5M
|HYDRALAZINE HCL
|4.34M
|$79.8M
|ENALAPRIL MALEATE
|4.32M
|$125M
|DIAZEPAM
|4.23M
|$29.4M
|CYCLOBENZAPRINE HCL
|4.06M
|$65.5M
|TRIAMCINOLONE ACETONIDE
|4.04M
|$74.1M
|LANTUS
|3.99M
|$1.88B
|VALSARTAN
|3.96M
|$322M
|AMOXICILLIN-CLAVULANATE POTASS
|3.95M
|$57.1M
|AMITRIPTYLINE HCL
|3.92M
|$86.2M
|XARELTO
|3.83M
|$1.52B
|POLYETHYLENE GLYCOL 3350
|3.8M
|$84.2M
|TIZANIDINE HCL
|3.76M
|$110M
|BACLOFEN
|3.73M
|$94.4M
|NAPROXEN
|3.73M
|$29.4M
|SYMBICORT
|3.69M
|$1.2B
|LEVETIRACETAM
|3.69M
|$104M
|ACETAMINOPHEN-CODEINE
|3.68M
|$43.8M
|TEMAZEPAM
|3.62M
|$52M
|MORPHINE SULFATE ER
|3.44M
|$312M
|ZETIA
|3.44M
|$1.23B
|BENAZEPRIL HCL
|3.43M
|$29.6M
|LAMOTRIGINE
|3.36M
|$43.2M
|NAMENDA XR
|3.36M
|$952M
|BUPROPION XL
|3.35M
|$139M
|METHYLPREDNISOLONE
|3.28M
|$65.8M
|VALSARTAN-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|3.27M
|$124M
|BUSPIRONE HCL
|3.19M
|$55.4M
|FENTANYL
|3.13M
|$330M
|OLANZAPINE
|3.11M
|$107M
|BD ULTRA-FINE PEN NEEDLE
|3.08M
|$150M
|DOXYCYCLINE HYCLATE
|3.05M
|$183M
|DOXAZOSIN MESYLATE
|3.02M
|$102M
|CELECOXIB
|2.99M
|$480M
|DIVALPROEX SODIUM
|2.98M
|$129M
|ROPINIROLE HCL
|2.91M
|$56M
|TOPIRAMATE
|2.87M
|$42.4M
|OXYBUTYNIN CHLORIDE ER
|2.82M
|$161M
|CARBIDOPA-LEVODOPA
|2.75M
|$91M
|VENTOLIN HFA
|2.71M
|$150M
|FLUCONAZOLE
|2.69M
|$43.4M
|NIFEDIPINE ER
|2.66M
|$109M
|RAMIPRIL
|2.65M
|$57.3M
|OXYBUTYNIN CHLORIDE
|2.63M
|$89.6M
|VOLTAREN
|2.63M
|$225M
|PREDNISOLONE ACETATE
|2.62M
|$162M
|MECLIZINE HCL
|2.61M
|$38.1M
|AMIODARONE HCL
|2.54M
|$54.7M
|PIOGLITAZONE HCL
|2.48M
|$97.8M
|KLOR-CON M20
|2.46M
|$60.4M
|DIGOXIN
|2.44M
|$106M
|FENOFIBRATE
|2.42M
|$125M
|ELIQUIS
|2.4M
|$939M
|DICLOFENAC SODIUM
|2.39M
|$144M
|METHOTREXATE
|2.37M
|$175M
|BENZTROPINE MESYLATE
|2.37M
|$25.9M
|BUPROPION HCL SR
|2.36M
|$58M
|NAMENDA
|2.36M
|$676M
|FENOFIBRATE
|2.35M
|$226M
|TIMOLOL MALEATE
|2.34M
|$68.7M
|LEVEMIR FLEXTOUCH
|2.33M
|$1.26B
|AMLODIPINE BESYLATE-BENAZEPRIL
|2.32M
|$96.1M
|TERAZOSIN HCL
|2.25M
|$24.4M
|CLINDAMYCIN HCL
|2.2M
|$19.6M
|NYSTATIN
|2.2M
|$57.8M
|NITROSTAT
|2.16M
|$46.5M
|LUMIGAN
|2.14M
|$434M
|GLIPIZIDE ER
|2.12M
|$40.7M
|PROPRANOLOL HCL
|2.11M
|$48.8M
|ONDANSETRON HCL
|2.11M
|$48.5M
|MUPIROCIN
|2.1M
|$26.8M
|VERAPAMIL ER
|2.08M
|$51.1M
|METRONIDAZOLE
|2.05M
|$93M
|BYSTOLIC
|2.04M
|$342M
|DIVALPROEX SODIUM ER
|2.01M
|$300M
|VESICARE
|1.98M
|$632M
|CLOBETASOL PROPIONATE
|1.95M
|$390M
|NOVOLOG FLEXPEN
|1.94M
|$1.09B
|NITROFURANTOIN MONO-MACRO
|1.93M
|$63M
|KETOCONAZOLE
|1.88M
|$60.9M
|GEMFIBROZIL
|1.88M
|$30.1M
|DILTIAZEM 24HR CD
|1.87M
|$66.6M
|HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE
|1.85M
|$319M
|ESTRADIOL
|1.85M
|$49.4M
|LANSOPRAZOLE
|1.84M
|$104M
|TRAVATAN Z
|1.79M
|$336M
|OXYCONTIN
|1.79M
|$932M
|DORZOLAMIDE-TIMOLOL
|1.77M
|$46.2M
|DICYCLOMINE HCL
|1.75M
|$15.3M
|CARTIA XT
|1.7M
|$63.1M
|DIGOX
|1.69M
|$71.7M
|PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE
|1.69M
|$47.8M
|DEXILANT
|1.69M
|$476M
|BENICAR
|1.65M
|$434M
|OMEGA-3 ACID ETHYL ESTERS
|1.65M
|$335M
|IRBESARTAN
|1.64M
|$40.5M
|ABILIFY
|1.64M
|$1.57B
|ACYCLOVIR
|1.61M
|$69.6M
|PROMETHAZINE HCL
|1.6M
|$17.5M
|VALACYCLOVIR
|1.59M
|$66.6M
|LACTULOSE
|1.59M
|$28.1M
|PREMARIN
|1.58M
|$341M
|RESTASIS
|1.57M
|$774M
|DILTIAZEM 24HR ER
|1.56M
|$99.8M
|CHLORTHALIDONE
|1.55M
|$59.9M
|METOCLOPRAMIDE HCL
|1.53M
|$11.8M
|NORTRIPTYLINE HCL
|1.5M
|$19.1M
|CHLORHEXIDINE GLUCONATE
|1.49M
|$9.29M
|CLOTRIMAZOLE-BETAMETHASONE
|1.46M
|$61.3M
|PHENYTOIN SODIUM EXTENDED
|1.46M
|$61.2M
|NOVOLOG
|1.45M
|$597M
|COMBIVENT RESPIMAT
|1.41M
|$496M
|TORSEMIDE
|1.41M
|$24.8M
|SUCRALFATE
|1.41M
|$44.3M
|RALOXIFENE HCL
|1.4M
|$307M
|LIDOCAINE
|1.38M
|$426M
|METHADONE HCL
|1.37M
|$35.6M
|BUMETANIDE
|1.36M
|$60.4M
|QUINAPRIL HCL
|1.35M
|$28.8M
|BRIMONIDINE TARTRATE
|1.34M
|$84.8M
|PRADAXA
|1.32M
|$570M
|LABETALOL HCL
|1.31M
|$60.3M
|HYDROXYZINE HCL
|1.3M
|$26.7M
|GLIPIZIDE XL
|1.3M
|$27.8M
|ANASTROZOLE
|1.29M
|$23.9M
|ARIPIPRAZOLE
|1.27M
|$832M
|SUMATRIPTAN SUCCINATE
|1.27M
|$60.5M
|HUMALOG
|1.25M
|$501M
|HYDROMORPHONE HCL
|1.25M
|$27.7M
|ONDANSETRON ODT
|1.24M
|$30.3M
|SOTALOL
|1.22M
|$22.1M
|CALCITRIOL
|1.22M
|$35.4M
|HALOPERIDOL
|1.22M
|$42.8M
|COMBIGAN
|1.21M
|$205M
|MEMANTINE HCL
|1.2M
|$107M
|TRADJENTA
|1.2M
|$508M
|HUMALOG KWIKPEN U-100
|1.18M
|$700M
|CLOZAPINE
|1.17M
|$99.1M
|HYDROCORTISONE
|1.16M
|$22.2M
|INSULIN SYRINGE
|1.15M
|$31.6M
|CARBAMAZEPINE
|1.15M
|$89.7M
|LEVEMIR
|1.14M
|$537M
|INSULIN SYRINGE
|1.13M
|$30.8M
|PRIMIDONE
|1.12M
|$21.8M
|CEFUROXIME
|1.1M
|$45.4M
|JANUMET
|1.09M
|$503M
|AZELASTINE HCL
|1.08M
|$68.7M
|CARISOPRODOL
|1.08M
|$18.4M
|FENOFIBRATE
|1.08M
|$93.8M
|RANEXA
|1.07M
|$428M
|ZOSTAVAX
|1.06M
|$219M
|JANTOVEN
|1.06M
|$11.3M
|AVODART
|1.04M
|$253M
|OXCARBAZEPINE
|1.04M
|$42.8M
|EXELON
|1.04M
|$494M
|LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
|1.03M
|$24.1M
|DILTIAZEM ER
|1.01M
|$44.1M
|METOLAZONE
|1.01M
|$41.4M
|ZIPRASIDONE HCL
|1.01M
|$109M
|CILOSTAZOL
|1.01M
|$21.7M
|OFLOXACIN
|999K
|$23.6M
|RENVELA
|997K
|$1.25B
|DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE
|995K
|$57.7M
|DILTIAZEM HCL
|993K
|$19.8M
|VENLAFAXINE HCL
|993K
|$35.7M
|KETOROLAC TROMETHAMINE
|973K
|$26.3M
|IPRATROPIUM BROMIDE
|969K
|$25.8M
|ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
|959K
|$267M
|LITHIUM CARBONATE
|957K
|$7.87M
|KLOR-CON M10
|954K
|$22.4M
|BENICAR HCT
|951K
|$268M
|DOXEPIN HCL
|949K
|$30M
|PATADAY
|946K
|$166M
|MYRBETRIQ
|945K
|$320M
|MORPHINE SULFATE
|938K
|$21.1M
|NABUMETONE
|938K
|$23.5M
|NIFEDICAL XL
|927K
|$29.2M
|IPRATROPIUM-ALBUTEROL
|924K
|$19.4M
|NASONEX
|923K
|$232M
|PROPRANOLOL HCL ER
|918K
|$91.3M
|QVAR
|908K
|$170M
|ALPHAGAN P
|907K
|$170M
|FLOVENT HFA
|904K
|$246M
|SEROQUEL XR
|901K
|$584M
|SENSIPAR
|898K
|$945M
|CEFDINIR
|891K
|$28.6M
|METHOCARBAMOL
|889K
|$15.1M
|DIPHENOXYLATE-ATROPINE
|885K
|$25.6M
|TOLTERODINE TARTRATE ER
|880K
|$213M
|INVOKANA
|876K
|$408M
|AMMONIUM LACTATE
|869K
|$19.4M
|IBANDRONATE SODIUM
|866K
|$71.6M
|BISOPROLOL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|858K
|$9.46M
|TOPROL XL
|849K
|$49.3M
|ERYTHROMYCIN
|848K
|$33.7M
|FLUOCINONIDE
|839K
|$80.8M
|GLYBURIDE
|825K
|$19.8M
|ENOXAPARIN SODIUM
|810K
|$316M
|AMITIZA
|795K
|$239M
|TRAMADOL HCL-ACETAMINOPHEN
|794K
|$16.4M
|LINZESS
|787K
|$259M
|NIACIN ER
|786K
|$178M
|PENICILLIN V POTASSIUM
|761K
|$6.52M
|COLCHICINE
|760K
|$144M
|NITROFURANTOIN
|748K
|$27M
|ALBUTEROL SULFATE
|746K
|$30.9M
|FLECAINIDE ACETATE
|740K
|$36.6M
|BUTALBITAL-ACETAMINOPHEN-CAFFE
|738K
|$37.2M
|DEXAMETHASONE
|737K
|$9.43M
|ATENOLOL-CHLORTHALIDONE
|733K
|$16.7M
|DULERA
|723K
|$230M
|VYTORIN
|722K
|$276M
|CLOTRIMAZOLE
|714K
|$21.7M
|ISOSORBIDE DINITRATE
|711K
|$52.1M
|HYDROXYZINE PAMOATE
|699K
|$8.86M
|NYSTOP
|697K
|$26.6M
|DORZOLAMIDE HCL
|695K
|$17M
|TAMIFLU
|694K
|$87.9M
|FELODIPINE ER
|690K
|$32M
|DOXYCYCLINE MONOHYDRATE
|689K
|$18.3M
|VICTOZA 3-PAK
|686K
|$581M
|BISOPROLOL FUMARATE
|683K
|$19.7M
|COLCRYS
|673K
|$153M
|PHENOBARBITAL
|673K
|$21.6M
|BUPROPION HCL
|668K
|$25.6M
|CALCIUM ACETATE
|668K
|$76.2M
|DIOVAN
|655K
|$165M
|LATUDA
|650K
|$586M
|NOVOLIN 70-30
|647K
|$155M
|LIDOCAINE-PRILOCAINE
|643K
|$111M
|PROCHLORPERAZINE MALEATE
|626K
|$4.95M
|METHYLPHENIDATE HCL
|623K
|$38M
|HUMULIN N
|623K
|$134M
|WELCHOL
|621K
|$335M
|MEGESTROL ACETATE
|612K
|$21.6M
|ULORIC
|611K
|$210M
|NEOMYCIN-POLYMYXIN-DEXAMETH
|607K
|$9.89M
|KLOR-CON 10
|605K
|$16.9M
|NITROGLYCERIN PATCH
|599K
|$18.9M
|METHIMAZOLE
|596K
|$7.53M
|DUREZOL
|584K
|$90.9M
|ONGLYZA
|584K
|$264M
|VIGAMOX
|581K
|$80.8M
|THEOPHYLLINE ANHYDROUS
|581K
|$17M
|HUMULIN 70-30
|575K
|$174M
|FENOFIBRIC ACID
|561K
|$77.1M
|LOPERAMIDE
|558K
|$10.9M
|MIDODRINE HCL
|557K
|$45.6M
|PRISTIQ ER
|557K
|$171M
|CARBIDOPA-LEVODOPA ER
|557K
|$35.5M
|NOVOLOG MIX 70-30 FLEXPEN
|551K
|$414M
|CREON
|546K
|$373M
|LETROZOLE
|542K
|$12.5M
|ECONAZOLE NITRATE
|541K
|$119M
|NADOLOL
|535K
|$66.9M
|CLONIDINE
|534K
|$90.2M
|ALFUZOSIN HCL ER
|532K
|$11.7M
|PRAZOSIN HCL
|527K
|$16.7M
|SUBOXONE
|526K
|$164M
|MINOCYCLINE HCL
|522K
|$14.2M
|BENAZEPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|514K
|$39.6M
|TERBINAFINE HCL
|511K
|$5.04M
|TOVIAZ
|505K
|$146M
|AGGRENOX
|504K
|$234M
|ESZOPICLONE
|495K
|$31.5M
|ETODOLAC
|494K
|$31.3M
|INDAPAMIDE
|492K
|$8.54M
|TRUVADA
|491K
|$687M
|DILT-XR
|489K
|$20.3M
|NORVIR
|487K
|$166M
|NYSTATIN-TRIAMCINOLONE
|484K
|$66M
|TOBRAMYCIN-DEXAMETHASONE
|484K
|$43.6M
|AZOPT
|483K
|$131M
|TAMOXIFEN CITRATE
|480K
|$15.7M
|FLUDROCORTISONE ACETATE
|480K
|$11.9M
|FOSINOPRIL SODIUM
|479K
|$6.95M
|PENTOXIFYLLINE
|478K
|$11.1M
|AMANTADINE
|478K
|$52.4M
|SUPREP
|474K
|$38.5M
|VIMPAT
|471K
|$302M
|EFFIENT
|469K
|$202M
|MEDROXYPROGESTERONE ACETATE
|468K
|$10.4M
|CARBAMAZEPINE ER
|466K
|$67.8M
|BETAMETHASONE DIPROPIONATE
|463K
|$31.2M
|RAPAFLO
|458K
|$119M
|COUMADIN
|456K
|$43.6M
|ALCOHOL PREP PADS
|449K
|$20.8M
|MOMETASONE FUROATE
|448K
|$9.61M
|CICLOPIROX
|446K
|$21.9M
|DICLOFENAC POTASSIUM
|445K
|$14.1M
|VERAPAMIL HCL
|443K
|$17.4M
|SILVER SULFADIAZINE
|435K
|$9.35M
|BREO ELLIPTA
|434K
|$140M
|MULTAQ
|433K
|$263M
|SANTYL
|432K
|$128M
|GENTAMICIN SULFATE
|432K
|$11.1M
|ESTRACE
|430K
|$101M
|LITHIUM CARBONATE ER
|429K
|$8.57M
|NOVOLIN R
|429K
|$64.1M
|CHOLESTYRAMINE
|428K
|$46.3M
|AZATHIOPRINE
|427K
|$21.7M
|PATANOL
|427K
|$113M
|LIOTHYRONINE SODIUM
|426K
|$15.9M
|HUMULIN R
|425K
|$67.5M
|TESTOSTERONE CYPIONATE
|417K
|$20.7M
|LEFLUNOMIDE
|413K
|$45.3M
|ILEVRO
|411K
|$95.2M
|INVEGA SUSTENNA
|410K
|$663M
|DIGITEK
|407K
|$18.3M
|NOVOLIN N
|402K
|$79.6M
|CLARITHROMYCIN
|401K
|$19.9M
|ADVAIR HFA
|398K
|$162M
|LOTEMAX
|394K
|$76.9M
|INSULIN SYRINGE
|392K
|$10.4M
|CARAFATE
|391K
|$86.5M
|GLIPIZIDE-METFORMIN
|390K
|$31.2M
|ENDOCET
|387K
|$26.6M
|TELMISARTAN
|382K
|$35.8M
|VANCOMYCIN HCL
|381K
|$116M
|URSODIOL
|379K
|$137M
|CAPTOPRIL
|378K
|$43.3M
|BRILINTA
|377K
|$129M
|PROVENTIL HFA
|375K
|$31.5M
|SULFASALAZINE
|374K
|$12M
|PROCTOZONE-HC
|372K
|$21.8M
|DESONIDE
|371K
|$61.6M
|AMLODIPINE-VALSARTAN
|369K
|$54.3M
|CLINDAMYCIN PHOSPHATE
|368K
|$29.3M
|LIDOCAINE HCL
|368K
|$5.73M
|ENBREL
|366K
|$1.38B
|DEXTROAMPHETAMINE-AMPHET ER
|364K
|$58.5M
|IRBESARTAN-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|363K
|$13.1M
|CHANTIX
|360K
|$98.2M
|DALIRESP
|359K
|$107M
|RIVASTIGMINE
|359K
|$45.3M
|ZOLPIDEM TARTRATE ER
|359K
|$32.6M
|HYDROXYUREA
|358K
|$11.5M
|ATROVENT HFA
|356K
|$115M
|NUEDEXTA
|354K
|$138M
|VICTOZA 2-PAK
|354K
|$177M
|CLORAZEPATE DIPOTASSIUM
|351K
|$8.03M
|POTASSIUM CITRATE ER
|346K
|$63.9M
|CALCITONIN-SALMON
|345K
|$23.6M
|VAGIFEM
|341K
|$87.6M
|ANDROGEL
|341K
|$245M
|BICALUTAMIDE
|341K
|$11M
|REPAGLINIDE
|340K
|$35.8M
|ZONISAMIDE
|338K
|$10.3M
|PROPAFENONE HCL
|336K
|$13.9M
|AZOR
|335K
|$105M
|FLUOROURACIL
|332K
|$63.7M
|GLYBURIDE-METFORMIN HCL
|331K
|$8.49M
|IMIPRAMINE HCL
|329K
|$8.36M
|TAZTIA XT
|324K
|$14.6M
|PROCTOSOL-HC
|324K
|$16.1M
|GALANTAMINE HBR
|323K
|$34.6M
|TUDORZA PRESSAIR
|322K
|$107M
|PREZISTA
|321K
|$413M
|TRIHEXYPHENIDYL HCL
|319K
|$3.48M
|FLUVOXAMINE MALEATE
|318K
|$9.25M
|ISENTRESS
|317K
|$397M
|SINGLE USE SWAB
|317K
|$1.59M
|FLUPHENAZINE HCL
|315K
|$5.64M
|UNIFINE PENTIPS
|313K
|$8.39M
|RIZATRIPTAN
|312K
|$12.6M
|NOVOLOG MIX 70-30
|311K
|$178M
|SPIRONOLACTONE-HCTZ
|307K
|$15.8M
|CHLORPROMAZINE HCL
|307K
|$113M
|PERPHENAZINE
|305K
|$27.9M
|RISPERDAL CONSTA
|304K
|$269M
|POLYMYXIN B SUL-TRIMETHOPRIM
|302K
|$2.67M
|NEOMYCIN-POLYMYXIN-HYDROCORT
|301K
|$8.79M
|HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN
|301K
|$226M
|ACETAZOLAMIDE
|301K
|$37.2M
|SPIRIVA RESPIMAT
|300K
|$110M
|VIIBRYD
|298K
|$65.7M
|TRIMETHOPRIM
|298K
|$4.65M
|HUMIRA PEN
|297K
|$1.21B
|MYCOPHENOLATE MOFETIL
|294K
|$30.8M
|TOLTERODINE TARTRATE
|293K
|$39.6M
|NOVOFINE 32
|293K
|$15.9M
|CEFTRIAXONE
|292K
|$17.2M
|PILOCARPINE HCL
|292K
|$31.5M
|ASMANEX
|292K
|$74.2M
|JANUMET XR
|289K
|$127M
|SULINDAC
|288K
|$4.93M
|COLESTIPOL HCL
|286K
|$27.1M
|DILANTIN
|286K
|$23.5M
|NATEGLINIDE
|284K
|$29.4M
|MINOXIDIL
|283K
|$5.54M
|FLUOROMETHOLONE
|282K
|$22.6M
|INVEGA
|281K
|$290M
|METHENAMINE HIPPURATE
|276K
|$26.9M
|VALPROIC ACID
|275K
|$6.2M
|CICLOPIROX
|274K
|$10.5M
|BESIVANCE
|274K
|$37.8M
|AZILECT
|273K
|$189M
|LIDOCAINE HCL VISCOUS
|272K
|$2.48M
|GAVILYTE-N
|271K
|$5.01M
|GAVILYTE-G
|270K
|$3.75M
|XOPENEX HFA
|269K
|$20.6M
|NYAMYC
|268K
|$11M
|PHENYTOIN
|267K
|$9.92M
|PERMETHRIN
|266K
|$23.7M
|CIALIS
|266K
|$70.7M
|TOBRAMYCIN
|264K
|$2.5M
|LIDODERM
|264K
|$107M
|ENALAPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|261K
|$3.76M
|MODAFINIL
|261K
|$124M
|EPIPEN 2-PAK
|259K
|$121M
|OPANA ER
|258K
|$147M
|BETAMETHASONE VALERATE
|256K
|$12.2M
|XIFAXAN
|253K
|$376M
|RABEPRAZOLE SODIUM
|252K
|$22.1M
|ATRIPLA
|251K
|$590M
|PROLENSA
|251K
|$55.1M
|BETHANECHOL CHLORIDE
|249K
|$16.3M
|LIVALO
|247K
|$66.9M
|CELEBREX
|247K
|$87.1M
|INDOMETHACIN
|245K
|$4.28M
|BETAMETHASONE DIPROPIONATE
|242K
|$15.1M
|NAPROXEN SODIUM
|240K
|$8.21M
|K-TAB ER
|238K
|$8.33M
|COPAXONE
|238K
|$1.38B
|ARMOUR THYROID
|237K
|$7.28M
|TIKOSYN
|234K
|$113M
|NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC
|234K
|$8.15M
|TRANSDERM-SCOP
|233K
|$27.2M
|MOVIPREP
|229K
|$18.6M
|TACROLIMUS
|229K
|$52.6M
|SSD
|228K
|$4.59M
|HARVONI
|226K
|$7.03B
|RISEDRONATE SODIUM
|225K
|$60.2M
|PROGESTERONE
|221K
|$16.3M
|HUMALOG MIX 75-25
|221K
|$131M
|CIPRODEX
|220K
|$39.6M
|BUDESONIDE
|219K
|$63.3M
|HALOPERIDOL DECANOATE
|218K
|$17M
|GENERLAC
|218K
|$3.98M
|LIALDA
|218K
|$169M
|SIMBRINZA
|215K
|$29.7M
|EXEMESTANE
|213K
|$85.7M
|BOOSTRIX TDAP
|212K
|$12.3M
|COREG CR
|212K
|$76.9M
|PREMPRO
|212K
|$41M
|PEG 3350-ELECTROLYTE
|211K
|$3.71M
|ISOSORBIDE MONONITRATE
|208K
|$2.92M
|KLOR-CON 8
|207K
|$6.64M
|ACARBOSE
|206K
|$11.9M
|CEFADROXIL
|205K
|$2.52M
|REVLIMID
|205K
|$2.08B
|TRIBENZOR
|205K
|$62.9M
|PYRIDOSTIGMINE BROMIDE
|203K
|$19M
|JALYN
|201K
|$49.2M
|TROSPIUM CHLORIDE
|199K
|$22.2M
|DESOXIMETASONE
|199K
|$27.4M
|ANORO ELLIPTA
|199K
|$68.7M
|ALCOHOL PADS
|198K
|$6.88M
|BUTRANS
|198K
|$70.8M
|ZALEPLON
|197K
|$5.58M
|TELMISARTAN-HYDROCHLOROTHIAZID
|197K
|$30.6M
|FORTEO
|195K
|$430M
|DICLOFENAC SODIUM ER
|195K
|$4.64M
|BRINTELLIX
|191K
|$57.5M
|VASCEPA
|191K
|$44.7M
|OLANZAPINE ODT
|191K
|$34.9M
|ADACEL TDAP
|190K
|$11M
|REYATAZ
|188K
|$249M
|HYDROCODONE-IBUPROFEN
|188K
|$7.38M
|PHENAZOPYRIDINE HCL
|187K
|$7.52M
|VERAPAMIL SR
|186K
|$12.4M
|CANDESARTAN CILEXETIL
|186K
|$24.7M
|DESMOPRESSIN ACETATE
|186K
|$20.2M
|SODIUM CHLORIDE
|185K
|$4.29M
|SAVELLA
|181K
|$49.8M
|VITAMIN D2
|181K
|$644K
|MOXIFLOXACIN HCL
|179K
|$20.2M
|BUDESONIDE EC
|178K
|$145M
|BYETTA
|178K
|$123M
|AMPICILLIN TRIHYDRATE
|178K
|$1.18M
|PEG 3350-ELECTROLYTE
|176K
|$1.81M
|METHYLPHENIDATE ER
|176K
|$39.8M
|VIREAD
|175K
|$162M
|PEN NEEDLE
|174K
|$3.3M
|EPZICOM
|174K
|$211M
|ENTACAPONE
|173K
|$53M
|NOVOFINE
|172K
|$8.07M
|KOMBIGLYZE XR
|171K
|$75.1M
|ASPIRIN-DIPYRIDAMOLE ER
|169K
|$71.5M
|NOVOFINE AUTOCOVER
|168K
|$9.67M
|ULTICARE
|167K
|$6.68M
|GAVILYTE-C
|166K
|$2.5M
|PIOGLITAZONE-METFORMIN
|166K
|$36.7M
|EPLERENONE
|165K
|$22.5M
|ENULOSE
|164K
|$2.69M
|ROZEREM
|162K
|$45.3M
|VIAGRA
|162K
|$25.6M
|GLYCOPYRROLATE
|161K
|$8.52M
|PROLIA
|160K
|$151M
|PROSOL
|160K
|$32.2M
|TRAMADOL HCL ER
|160K
|$21M
|METAXALONE
|158K
|$40.6M
|MUPIROCIN
|157K
|$14.3M
|HYDROCORTISONE VALERATE
|157K
|$21M
|TEKTURNA
|156K
|$37.1M
|FAMCICLOVIR
|155K
|$8.81M
|TRIAZOLAM
|154K
|$5.9M
|PIROXICAM
|153K
|$13.5M
|FOLIC ACID
|153K
|$456K
|BYDUREON PEN
|151K
|$96M
|SAPHRIS
|150K
|$99.9M
|OXYMORPHONE HCL ER
|149K
|$49.2M
|DESLORATADINE
|148K
|$8.27M
|TIVICAY
|147K
|$215M
|LEVOXYL
|147K
|$4.37M
|PROCRIT
|145K
|$176M
|MISOPROSTOL
|144K
|$9.09M
|CYPROHEPTADINE HCL
|143K
|$5.65M
|EASY TOUCH PEN NEEDLE
|143K
|$3.83M
|TRANDOLAPRIL
|143K
|$3.37M
|ASACOL HD
|143K
|$118M
|APRISO
|143K
|$67.8M
|TERCONAZOLE
|142K
|$5.2M
|RIVASTIGMINE
|141K
|$53.7M
|LOVAZA
|141K
|$39.4M
|VYVANSE
|140K
|$35M
|DILTIAZEM 12HR ER
|140K
|$19.8M
|DUTASTERIDE
|139K
|$28.9M
|CARBIDOPA-LEVODOPA-ENTACAPONE
|138K
|$44.9M
|GATIFLOXACIN
|138K
|$13.1M
|SURE COMFORT
|137K
|$3.4M
|DRONABINOL
|137K
|$49.5M
|AMLODIPINE-ATORVASTATIN
|137K
|$43.1M
|TECFIDERA
|136K
|$875M
|HEPARIN SODIUM
|136K
|$6.38M
|BUPRENORPHINE-NALOXONE
|136K
|$36.1M
|QUINAPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|136K
|$7.05M
|STRATTERA
|135K
|$56.1M
|FLUOCINOLONE ACETONIDE
|135K
|$16.3M
|PEG-3350 AND ELECTROLYTES
|134K
|$1.85M
|LEVOBUNOLOL HCL
|133K
|$2.64M
|TRETINOIN
|133K
|$24.5M
|CLOMIPRAMINE HCL
|132K
|$73.8M
|SEREVENT DISKUS
|132K
|$48.4M
|ENABLEX
|131K
|$46.9M
|PULMICORT FLEXHALER
|131K
|$30.3M
|BACITRACIN
|130K
|$9.27M
|BYDUREON
|130K
|$83M
|SULFASALAZINE DR
|130K
|$6.43M
|ACTONEL
|130K
|$45.3M
|CEFPODOXIME PROXETIL
|129K
|$12.1M
|TEGRETOL XR
|128K
|$23.1M
|DYMISTA
|126K
|$25M
|NEVANAC
|126K
|$30.3M
|GLEEVEC
|125K
|$1.23B
|VALPROIC ACID
|125K
|$4.68M
|ACEBUTOLOL HCL
|124K
|$2.76M
|CALCIPOTRIENE
|124K
|$50.5M
|FLOVENT DISKUS
|123K
|$25.8M
|ZAFIRLUKAST
|123K
|$14.9M
|HALOBETASOL PROPIONATE
|122K
|$17.5M
|SILDENAFIL
|121K
|$37.7M
|CIMETIDINE
|120K
|$4.09M
|PARICALCITOL
|120K
|$27.2M
|HUMULIN 70/30 KWIKPEN
|119K
|$74.7M
|FARXIGA
|118K
|$52.9M
|TRIFLUOPERAZINE HCL
|117K
|$8.34M
|PREVACID
|117K
|$53.3M
|NUVIGIL
|116K
|$74.1M
|THIORIDAZINE HCL
|116K
|$5.08M
|CYMBALTA
|114K
|$41.6M
|EXFORGE
|114K
|$33M
|BALSALAZIDE DISODIUM
|113K
|$21.3M
|ELMIRON
|112K
|$85.1M
|THIOTHIXENE
|111K
|$8.82M
|IMIQUIMOD
|111K
|$15.7M
|AMLODIPINE-VALSARTAN-HCTZ
|111K
|$23.7M
|NALTREXONE HCL
|110K
|$5.56M
|SODIUM CHLORIDE
|109K
|$1.54M
|SURE COMFORT
|109K
|$3.72M
|JENTADUETO
|109K
|$46.5M
|DICLOFENAC SODIUM-MISOPROSTOL
|108K
|$20.9M
|STRIBILD
|107K
|$284M
|GUANFACINE HCL
|107K
|$1.26M
|LEVETIRACETAM ER
|107K
|$8.67M
|EPITOL
|106K
|$6.61M
|VERAPAMIL ER PM
|106K
|$11.2M
|TOBRADEX
|105K
|$21M
|ZENPEP
|105K
|$73.5M
|PENTASA
|105K
|$95.1M
|LIPITOR
|105K
|$43.3M
|PROBENECID
|105K
|$4.85M
|CHLORDIAZEPOXIDE HCL
|105K
|$972K
|NEUPRO
|104K
|$66.1M
|SURE COMFORT
|104K
|$2.62M
|LOXAPINE
|103K
|$4.72M
|DESIPRAMINE HCL
|102K
|$10.9M
|FORADIL
|102K
|$31M
|INTELENCE
|101K
|$107M
|ZYTIGA
|100K
|$790M
|OXAZEPAM
|100K
|$5.96M
|AMILORIDE-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|100K
|$2.21M
|DAPSONE
|99.2K
|$4.89M
|TOUJEO SOLOSTAR
|99.1K
|$56.9M
|KIONEX
|98.9K
|$5.8M
|FLUNISOLIDE
|98.8K
|$5.63M
|HUMIRA
|97.9K
|$402M
|GLUCAGON EMERGENCY KIT
|97.5K
|$28.1M
|HUMULIN R U-500
|97.2K
|$159M
|DELZICOL
|96.6K
|$54.3M
|ORPHENADRINE CITRATE
|96.4K
|$3.13M
|RIFAMPIN
|96.3K
|$5.74M
|AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE
|95.3K
|$5.63M
|TROSPIUM CHLORIDE ER
|94.9K
|$22.1M
|CHOLESTYRAMINE LIGHT
|93.9K
|$9.68M
|CROMOLYN SODIUM
|93.4K
|$4.26M
|SPS
|92.9K
|$5.24M
|TRIUMEQ
|92.8K
|$215M
|ABILIFY MAINTENA
|92.2K
|$148M
|SULFACETAMIDE SODIUM
|91.5K
|$3.72M
|BUPRENORPHINE HCL
|90.9K
|$11M
|ATELVIA
|90.3K
|$23.1M
|XTANDI
|90.1K
|$791M
|AMILORIDE HCL
|89.6K
|$4.37M
|HALOPERIDOL DECANOATE 100
|89.4K
|$7.48M
|INVANZ
|89.2K
|$43.9M
|HUMULIN N KWIKPEN
|88.3K
|$45.6M
|NUCYNTA
|87.7K
|$35.9M
|LEUCOVORIN CALCIUM
|87.5K
|$3.52M
|FLUPHENAZINE DECANOATE
|85.5K
|$12.2M
|PROPAFENONE HCL ER
|85.3K
|$48.6M
|PLAVIX
|85K
|$24.7M
|SELENIUM SULFIDE
|84.4K
|$1.44M
|ADCIRCA
|83.5K
|$212M
|SOTALOL AF
|83.4K
|$2.28M
|FETZIMA
|82.9K
|$24M
|CEVIMELINE HCL
|82.7K
|$22.8M
|OXYCODONE HCL ER
|82.6K
|$43.3M
|TRICOR
|82.3K
|$14.5M
|PROTONIX
|82.2K
|$27M
|BUTALBITAL-ASPIRIN-CAFFEINE
|81.3K
|$5.36M
|RISPERIDONE ODT
|81.1K
|$13.3M
|ROPINIROLE ER
|80.4K
|$16.5M
|MERCAPTOPURINE
|80.3K
|$10.4M
|SUSTIVA
|80K
|$71.6M
|LAMICTAL
|79.6K
|$85M
|AMPYRA
|79.3K
|$176M
|CLICKFINE
|79.1K
|$1.62M
|OXAPROZIN
|78.9K
|$12.7M
|ESTAZOLAM
|78.4K
|$1.56M
|KEPPRA
|78.3K
|$85.2M
|COMPLERA
|78.1K
|$177M
|TESTOSTERONE
|77K
|$34.2M
|NUCYNTA ER
|76.9K
|$36.7M
|LAMIVUDINE
|76.3K
|$17.6M
|KALETRA
|75.6K
|$66.8M
|PREVALITE
|75.2K
|$9.33M
|FLECTOR
|75.2K
|$32M
|METOPROLOL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|75K
|$4.81M
|PEN NEEDLES
|75K
|$2.21M
|DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
|74.9K
|$1.37M
|NISOLDIPINE
|74.1K
|$24.7M
|ALCOHOL SWABS
|74K
|$231K
|VICODIN
|73.9K
|$4.99M
|ETODOLAC ER
|72.5K
|$8.32M
|LAMOTRIGINE ER
|72.5K
|$39.7M
|ESTRING
|72.5K
|$19.9M
|PINDOLOL
|72K
|$6.24M
|OLOPATADINE HCL
|71.6K
|$15.7M
|SF 5000 PLUS
|71K
|$536K
|PROPYLTHIOURACIL
|70.9K
|$4.88M
|SELEGILINE HCL
|69.6K
|$7.99M
|ATROPINE SULFATE
|69.4K
|$2.08M
|ABACAVIR
|69.2K
|$24.6M
|FANAPT
|68.1K
|$62.4M
|DONEPEZIL HCL ODT
|68K
|$2.62M
|VIVELLE-DOT
|67.9K
|$9.62M
|CHLORZOXAZONE
|67.9K
|$2.06M
|SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE
|67.6K
|$5.55M
|HALOPERIDOL LACTATE
|67.2K
|$1.56M
|ZIOPTAN
|66.4K
|$11.5M
|LEXAPRO
|66.4K
|$22.2M
|DIPYRIDAMOLE
|66.4K
|$2.16M
|ONFI
|66.1K
|$56.6M
|PREVIDENT
|66.1K
|$934K
|FOSRENOL
|66.1K
|$88.1M
|PRENATAL PLUS
|65.5K
|$1.01M
|EVISTA
|64.5K
|$20.8M
|FLUOCINOLONE ACETONIDE OIL
|64.4K
|$10.7M
|TARCEVA
|64.4K
|$412M
|GLUCAGEN
|64.2K
|$16.1M
|IMBRUVICA
|64.2K
|$591M
|CEFPROZIL
|63.9K
|$2.57M
|MEXILETINE HCL
|63.4K
|$7.3M
|NITROGLYCERIN
|63.4K
|$14.3M
|BUTALB-CAFF-ACETAMINOPH-CODEIN
|62.8K
|$5.14M
|OXYMORPHONE HCL
|62.7K
|$15.2M
|MOEXIPRIL HCL
|62.2K
|$3.51M
|PROBENECID-COLCHICINE
|62.1K
|$2.9M
|NAPHAZOLINE HCL
|61.1K
|$396K
|RELPAX
|61.1K
|$27.2M
|CLOBETASOL EMOLLIENT
|61.1K
|$8.06M
|NIZATIDINE
|61K
|$1.89M
|APIDRA SOLOSTAR
|60.9K
|$37.6M
|LETAIRIS
|60.5K
|$463M
|MATZIM LA
|60.3K
|$8.16M
|BIDIL
|59.8K
|$15.8M
|JARDIANCE
|59.8K
|$27M
|ALREX
|58.7K
|$13.7M
|CEFEPIME HCL
|58.6K
|$9.13M
|ENTECAVIR
|58.4K
|$59.4M
|CABERGOLINE
|57.9K
|$8.66M
|ALPRAZOLAM ER
|57.6K
|$1.74M
|GILENYA
|57.5K
|$388M
|SILENOR
|57.4K
|$18.9M
|VALGANCICLOVIR HCL
|57.1K
|$130M
|NORVASC
|56.8K
|$12.9M
|ACETIC ACID
|56.6K
|$1.21M
|EDARBYCLOR
|55.8K
|$11.6M
|DICLOXACILLIN SODIUM
|55.7K
|$1.54M
|AVONEX PEN
|55.5K
|$321M
|BROMFENAC SODIUM
|55.4K
|$7.84M
|EASY TOUCH
|55.3K
|$1.19M
|ETHAMBUTOL HCL
|55.3K
|$4.32M
|AVONEX
|55K
|$312M
|FLUOCINOLONE ACETONIDE
|55K
|$9.98M
|GRALISE
|54.9K
|$24.6M
|PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE
|54.8K
|$4.73M
|BROMOCRIPTINE MESYLATE
|54.4K
|$14.2M
|EDARBI
|53.9K
|$11.9M
|THEOPHYLLINE
|53.9K
|$3.47M
|FLURAZEPAM HCL
|53.8K
|$822K
|DEXTROAMPHETAMINE SULFATE ER
|53.5K
|$14.8M
|FINACEA
|53.3K
|$14.5M
|ISONIAZID
|53K
|$456K
|NOVOTWIST
|53K
|$2.62M
|TRULICITY
|53K
|$35.7M
|AFEDITAB CR
|52.8K
|$1.69M
|BELSOMRA
|52.7K
|$13.6M
|NEFAZODONE HCL
|52.5K
|$6.08M
|MEROPENEM
|52.2K
|$9.72M
|NARATRIPTAN HCL
|52.1K
|$3.44M
|TOPAMAX
|52K
|$54.2M
|DIOVAN HCT
|51.7K
|$17.5M
|LAMIVUDINE-ZIDOVUDINE
|51.6K
|$26.9M
|DEPAKOTE ER
|51.6K
|$21.6M
|ESTROPIPATE
|51.5K
|$1.25M
|GLYBURIDE MICRONIZED
|50.9K
|$743K
|DEXTROAMPHETAMINE SULFATE
|50.4K
|$8.05M
|METHAZOLAMIDE
|50.2K
|$17.1M
|NEOMYCIN SULFATE
|50.2K
|$1.2M
|EFFEXOR XR
|50.1K
|$25.6M
|TEGRETOL
|49.5K
|$13.2M
|COSOPT PF
|49.2K
|$7.33M
|DENTA 5000 PLUS
|49K
|$378K
|RENAGEL
|48.6K
|$59.6M
|ELIDEL
|48.2K
|$21.9M
|XELJANZ
|48.1K
|$147M
|FLURBIPROFEN SODIUM
|47.4K
|$391K
|BEPREVE
|47.4K
|$11.8M
|LANOXIN
|47.4K
|$6.76M
|REBIF
|47.3K
|$274M
|SOVALDI
|47.1K
|$1.32B
|CANDESARTAN-HYDROCHLOROTHIAZID
|47K
|$6.45M
|AZASITE
|46.7K
|$7.78M
|METHYLDOPA
|46.4K
|$931K
|ATOVAQUONE-PROGUANIL HCL
|46.3K
|$5.72M
|AUBAGIO
|46.3K
|$292M
|TRAVOPROST
|45.8K
|$6.68M
|ANAGRELIDE HCL
|45.8K
|$6.91M
|DIFLUNISAL
|45.7K
|$3.91M
|CYCLOSPORINE MODIFIED
|45.6K
|$7.93M
|SINGULAIR
|45.5K
|$13.5M
|METHOTREXATE SODIUM
|45.3K
|$660K
|UNIFINE PENTIPS PLUS
|45.3K
|$1.3M
|XALATAN
|45.1K
|$8.37M
|EASY TOUCH ALCOHOL PREP PADS
|44.7K
|$206K
|TRUEPLUS INSULIN SYRINGE
|44.7K
|$879K
|DANTROLENE SODIUM
|44.6K
|$4.97M
|COMFORT EZ
|44.5K
|$3.1M
|RISEDRONATE SODIUM DR
|44.5K
|$10.1M
|CANASA
|44.4K
|$38.5M
|BUTORPHANOL TARTRATE
|44.4K
|$3.55M
|INVOKAMET
|44.2K
|$19M
|LEVALBUTEROL HCL
|44.2K
|$6.03M
|LORAZEPAM INTENSOL
|43.9K
|$1.66M
|FLUVASTATIN SODIUM
|43.7K
|$8.79M
|CONSTULOSE
|43.5K
|$890K
|ESTRADIOL-NORETHINDRONE ACETAT
|43.1K
|$6.54M
|ARANESP
|42.9K
|$54.9M
|EPINASTINE HCL
|42.8K
|$2.96M
|FORTICAL
|42.5K
|$3.53M
|ORENCIA
|42.5K
|$149M
|GLUMETZA
|42.5K
|$153M
|JUBLIA
|42.2K
|$28.1M
|IVERMECTIN
|42K
|$1.42M
|TRACLEER
|41.6K
|$352M
|OMEPRAZOLE-SODIUM BICARBONATE
|41.5K
|$27.7M
|TIROSINT
|41.2K
|$6.03M
|CUBICIN
|40.5K
|$96.5M
|NORETHINDRONE ACETATE
|40.3K
|$2.94M
|BETASERON
|40.3K
|$242M
|VICODIN ES
|40.2K
|$4.52M
|BETAXOLOL HCL
|40.1K
|$2.96M
|GENTAK
|39.9K
|$668K
|HYDROMORPHONE ER
|39.5K
|$31.1M
|LASTACAFT
|39.4K
|$6.88M
|EXFORGE HCT
|39.1K
|$10.6M
|ALCLOMETASONE DIPROPIONATE
|39K
|$2.41M
|SPRINTEC
|38.9K
|$622K
|APIDRA
|38.8K
|$20.3M
|DEXTROSE 5%-0.45% NACL
|38.7K
|$586K
|THEO-24
|38.6K
|$5.24M
|HYDROCORTISONE-ACETIC ACID
|38.5K
|$4.22M
|PROMETHEGAN
|38.4K
|$6.45M
|SURE COMFORT
|38.1K
|$973K
|LOVENOX
|38.1K
|$18.5M
|DEPAKOTE
|38K
|$18.8M
|CLARITHROMYCIN ER
|37.8K
|$2.72M
|JAKAFI
|37.8K
|$373M
|ISTALOL
|37.7K
|$10.4M
|ULTRA COMFORT
|37.5K
|$661K
|TANZEUM
|37.4K
|$16.2M
|ZOLMITRIPTAN
|37.3K
|$4.96M
|SEROQUEL
|37.3K
|$22.5M
|LEVOCARNITINE
|37.2K
|$2.77M
|MONOJECT INSULIN SYRINGE
|37.2K
|$1.2M
|BACITRACIN-POLYMYXIN
|37.2K
|$717K
|EASY COMFORT PEN NEEDLES
|37K
|$1.96M
|FAZACLO
|36.6K
|$32.6M
|ACIPHEX
|36.5K
|$30.8M
|PROAIR RESPICLICK
|36.3K
|$2.07M
|PAZEO
|36.3K
|$6.06M
|TETRACYCLINE HCL
|36.3K
|$8.81M
|DEPO-TESTOSTERONE
|36.3K
|$2.2M
|BETOPTIC S
|36.2K
|$11.5M
|AFINITOR
|36K
|$394M
|DIPHENHYDRAMINE HCL
|35.5K
|$678K
|PREDNISOLONE
|35.5K
|$346K
|FLURBIPROFEN
|35.2K
|$1.11M
|PIPERACILLIN-TAZOBACTAM
|35.2K
|$6.67M
|ESBRIET
|34.7K
|$275M
|KETOPROFEN
|34.5K
|$11.4M
|CLIMARA
|34.4K
|$5.05M
|ACITRETIN
|34.4K
|$30.9M
|ULTRA COMFORT
|34.3K
|$587K
|BUTALBITAL COMPOUND-CODEINE
|34.3K
|$4.79M
|SELZENTRY
|34.2K
|$47.5M
|HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN
|34.1K
|$30.8M
|MENEST
|33.8K
|$2.51M
|NAFTIN
|33.8K
|$13.3M
|CIMZIA
|33.7K
|$132M
|PACERONE
|33.6K
|$3.07M
|COZAAR
|33.5K
|$6.75M
|GAMMAGARD LIQUID
|33.5K
|$301M
|CLOZAPINE ODT
|33.5K
|$13M
|OTEZLA
|33.3K
|$75.7M
|BETIMOL
|33.2K
|$4.64M
|RIBAVIRIN
|33K
|$6.57M
|MOVANTIK
|32.9K
|$8.56M
|QNASL
|32.9K
|$5.92M
|DEMECLOCYCLINE HCL
|32.7K
|$12.1M
|CARBATROL
|32.6K
|$7.08M
|VERAMYST
|32.6K
|$6.84M
|TRUEPLUS INSULIN SYRINGE
|32.4K
|$713K
|FONDAPARINUX SODIUM
|32.1K
|$49.9M
|TEKTURNA HCT
|31.9K
|$8.05M
|PALIPERIDONE ER
|31.8K
|$27.7M
|CODEINE SULFATE
|31.8K
|$1.79M
|CEFAZOLIN SODIUM
|31.7K
|$1.96M
|LESCOL XL
|31.4K
|$12M
|DEXTROSE IN WATER
|31.3K
|$1.48M
|HYDROCORTISONE BUTYRATE
|31.3K
|$3.37M
|LUNESTA
|31.2K
|$13.2M
|SPRYCEL
|31K
|$280M
|MONUROL
|31K
|$4.79M
|POMALYST
|30.8K
|$359M
|NEVIRAPINE
|30.7K
|$2.33M
|DILANTIN
|30.7K
|$1.82M
|OPSUMIT
|30.6K
|$230M
|IBRANCE
|30.6K
|$306M
|PERINDOPRIL ERBUMINE
|30.4K
|$1.34M
|XANAX
|30.3K
|$9.49M
|TASIGNA
|30.2K
|$260M
|EASY-TOUCH INSULIN SYRINGE
|30K
|$690K
|WELLBUTRIN XL
|29.9K
|$55.1M
|ERYTHROMYCIN
|29.7K
|$2.01M
|SUMATRIPTAN
|29.6K
|$9.13M
|SODIUM CHLORIDE
|29.6K
|$570K
|ITRACONAZOLE
|29.6K
|$11.8M
|PROGRAF
|29.5K
|$17.7M
|RYTARY
|29.4K
|$19.1M
|VELPHORO
|29.4K
|$43M
|ACAMPROSATE CALCIUM
|29.2K
|$4.29M
|PREPOPIK
|29.1K
|$3.2M
|TESTIM
|29.1K
|$18.6M
|NEURONTIN
|28.6K
|$17.6M
|MOEXIPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|28.6K
|$1.32M
|AMBIEN
|28.4K
|$13.6M
|AMOXICILLIN-CLAVULANATE POT ER
|28.4K
|$2.93M
|FOSINOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|28.4K
|$1.97M
|PERCOCET
|28.4K
|$38.1M
|CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE
|27.9K
|$3.48M
|EMTRIVA
|27.8K
|$12.8M
|DISULFIRAM
|27.8K
|$2.68M
|MICARDIS
|27.5K
|$6.75M
|ZYPREXA
|27.4K
|$24.5M
|LEVEMIR FLEXPEN
|27.4K
|$10.3M
|ATOVAQUONE
|27.3K
|$32.7M
|PREZCOBIX
|27.1K
|$40.3M
|LEXIVA
|27.1K
|$34.3M
|PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE
|26.8K
|$982K
|MINIVELLE
|26.8K
|$3.83M
|MICARDIS HCT
|26.8K
|$6.91M
|CARTEOLOL HCL
|26.7K
|$418K
|ADDERALL XR
|26.6K
|$9.17M
|VIMOVO
|26.5K
|$41.3M
|ZOLOFT
|26.3K
|$10.1M
|PHENADOZ
|26.3K
|$3.57M
|NEUPOGEN
|26.3K
|$76.1M
|LASIX
|26.2K
|$1.29M
|PHENYTEK
|26K
|$2.02M
|KENALOG-40
|26K
|$540K
|TRILYTE WITH FLAVOR PACKETS
|25.8K
|$496K
|HUMALOG MIX 50-50
|25.8K
|$19.3M
|MEPERIDINE HCL
|25.6K
|$1.33M
|FLUOCINONIDE-E
|25.6K
|$2.64M
|NICOTROL
|25.6K
|$7.61M
|RILUZOLE
|25.5K
|$8.15M
|ACETYLCYSTEINE
|25.5K
|$1.37M
|EDECRIN
|25.4K
|$33.9M
|TIAGABINE HCL
|25.3K
|$11.3M
|SIMPONI
|25.2K
|$102M
|PHOSPHA 250 NEUTRAL
|25.2K
|$937K
|KEPPRA XR
|25.1K
|$24.2M
|VORICONAZOLE
|25.1K
|$29.3M
|WATER
|25K
|$531K
|DETROL LA
|24.9K
|$9.32M
|XENAZINE
|24.9K
|$227M
|ONDANSETRON HCL
|24.9K
|$435K
|OFEV
|24.6K
|$199M
|SODIUM BICARBONATE
|24.5K
|$1.47M
|AXIRON
|24.5K
|$16.2M
|DISOPYRAMIDE PHOSPHATE
|24.4K
|$2.26M
|SALSALATE
|24.3K
|$4.16M
|COMBIPATCH
|24.2K
|$4.12M
|BROVANA
|24.1K
|$12.4M
|ERY-TAB
|24.1K
|$6.53M
|SIMCOR
|23.9K
|$8.44M
|ZOCOR
|23.8K
|$7.38M
|LAMICTAL XR
|23.7K
|$32.9M
|BANZEL
|23.6K
|$47.9M
|DEXTROSE IN WATER
|23.6K
|$529K
|MYCOPHENOLIC ACID
|23.5K
|$15.7M
|PENNSAID
|23.5K
|$34.6M
|FELBAMATE
|23.4K
|$14.9M
|PROZAC
|23.2K
|$17.9M
|PANCRELIPASE 5,000
|23.1K
|$3.6M
|DURAGESIC
|22.8K
|$29.1M
|ERYTHROMYCIN-BENZOYL PEROXIDE
|22.8K
|$2.64M
|NITRO-BID
|22.7K
|$1.1M
|SURE COMFORT ALCOHOL
|22.6K
|$192K
|PROCHLORPERAZINE
|22.5K
|$2.61M
|NEVIRAPINE ER
|22.5K
|$13M
|TRILEPTAL
|22.1K
|$18.5M
|BENZONATATE
|22K
|$274K
|ALVESCO
|21.8K
|$7.45M
|NAMZARIC
|21.4K
|$6.76M
|ISRADIPINE
|21.4K
|$2.79M
|ASCOMP WITH CODEINE
|21.4K
|$2.74M
|APTIOM
|21.4K
|$19.7M
|SF
|21.1K
|$152K
|DENAVIR
|21.1K
|$16.1M
|CHLORDIAZEPOXIDE-AMITRIPTYLINE
|21.1K
|$1.81M
|EDURANT
|20.9K
|$18.2M
|HORIZANT
|20.8K
|$9.71M
|SIROLIMUS
|20.8K
|$17.1M
|ZIRGAN
|20.8K
|$6.05M
|HYZAAR
|20.6K
|$4.37M
|CYCLOPENTOLATE HCL
|20.6K
|$384K
|EASY TOUCH
|20.6K
|$453K
|NIASPAN
|20.5K
|$7.81M
|PREVIDENT 5000 SENSITIVE
|20.5K
|$281K
|OLANZAPINE-FLUOXETINE HCL
|20.4K
|$8.37M
|PREVIDENT 5000
|20.4K
|$283K
|NEXAVAR
|20.2K
|$206M
|MONOJECT INSULIN SAFETY SYRNG
|20.2K
|$763K
|MESTINON
|20.2K
|$25.8M
|CLINISOL
|20.1K
|$2.73M
|GAMUNEX-C
|20K
|$143M
|FLUVOXAMINE MALEATE ER
|19.8K
|$7.85M
|JUNEL FE
|19.8K
|$451K
|GLUCOPHAGE
|19.8K
|$3.05M
|INCRUSE ELLIPTA
|19.7K
|$5.55M
|CYTOMEL
|19.5K
|$1.98M
|CEFACLOR
|19.4K
|$988K
|QUININE SULFATE
|19.4K
|$4.82M
|METHYLPHENIDATE LA
|19.2K
|$3.7M
|TRINESSA
|19K
|$361K
|XOLAIR
|19K
|$61.3M
|COSOPT
|19K
|$3.96M
|UNITHROID
|18.9K
|$613K
|MEGACE ES
|18.8K
|$16.5M
|NIFEDIPINE
|18.8K
|$1.54M
|BARACLUDE
|18.7K
|$24M
|STIOLTO RESPIMAT
|18.6K
|$6.82M
|LAMIVUDINE HBV
|18.5K
|$6.98M
|ZIDOVUDINE
|18.5K
|$751K
|GOLYTELY
|18.5K
|$303K
|DIFLORASONE DIACETATE
|18.4K
|$6.75M
|PRED FORTE
|18.4K
|$3.03M
|CHLOROTHIAZIDE
|18.3K
|$711K
|TROKENDI XR
|18.3K
|$13.3M
|OSENI
|18.1K
|$7.65M
|RELISTOR
|18K
|$22.1M
|LEVOFLOXACIN-D5W
|17.9K
|$903K
|ACTEMRA
|17.9K
|$43.5M
|TIMOPTIC OCUDOSE
|17.6K
|$8.28M
|KRISTALOSE
|17.6K
|$6.47M
|ZYLET
|17.6K
|$4.03M
|LUPRON DEPOT
|17.5K
|$44.2M
|XYREM
|17.5K
|$164M
|REBIF REBIDOSE
|17.4K
|$104M
|TOBRAMYCIN SULFATE
|17.2K
|$3.32M
|VOTRIENT
|17.1K
|$127M
|METHSCOPOLAMINE BROMIDE
|17.1K
|$2.27M
|NICARDIPINE HCL
|17K
|$3.05M
|OXYTROL
|17K
|$9.32M
|SUTENT
|17K
|$161M
|SUPRAX
|17K
|$4.13M
|BOTOX
|17K
|$20.7M
|VALIUM
|17K
|$6.99M
|STELARA
|17K
|$205M
|NIACOR
|16.9K
|$521K
|ULTICARE
|16.8K
|$456K
|INCONTROL PEN NEEDLE
|16.7K
|$401K
|AMIKACIN SULFATE
|16.6K
|$1.38M
|PENTAZOCINE-NALOXONE HCL
|16.6K
|$3.02M
|PAXIL
|16.5K
|$4.58M
|LOTREL
|16.4K
|$6.14M
|ZORVOLEX
|16.4K
|$3.49M
|PREPLUS
|16.4K
|$212K
|DYRENIUM
|16.3K
|$6.21M
|VGO 40
|16.3K
|$5.07M
|CLOZARIL
|16.3K
|$18.6M
|INTRALIPID
|16.2K
|$4.15M
|FLAVOXATE HCL
|16.2K
|$1.14M
|TERBUTALINE SULFATE
|16.2K
|$2.92M
|HAVRIX
|16.2K
|$1.17M
|CETIRIZINE HCL
|16.1K
|$303K
|JINTELI
|16.1K
|$1.55M
|NORTREL
|16.1K
|$359K
|CRYSELLE
|16.1K
|$382K
|PHENELZINE SULFATE
|16K
|$1.4M
|VANCOMYCIN HCL
|15.9K
|$2.27M
|CARBIDOPA
|15.9K
|$16.7M
|COMPRO
|15.9K
|$1.45M
|ASTEPRO
|15.8K
|$2.69M
|CEFTAZIDIME
|15.7K
|$1.8M
|ALPRAZOLAM XR
|15.7K
|$515K
|NORCO
|15.7K
|$5.61M
|LIDOCAINE HCL
|15.7K
|$167K
|SUBSYS
|15.7K
|$163M
|NESINA
|15.7K
|$6.78M
|PICATO
|15.5K
|$12M
|COREG
|15.4K
|$4.85M
|MONOJECT INSULIN SYRINGE
|15.3K
|$238K
|TWINRIX
|15.3K
|$1.74M
|PROMETHAZINE VC
|15.2K
|$628K
|DUEXIS
|15.2K
|$20.9M
|PERFOROMIST
|15.1K
|$9.15M
|VALCYTE
|15.1K
|$44.2M
|STROMECTOL
|15K
|$590K
|EASY TOUCH
|15K
|$317K
|CYANOCOBALAMIN INJECTION
|15K
|$217K
|DOXERCALCIFEROL
|15K
|$12.1M
|EMEND
|14.9K
|$9.33M
|MIRAPEX ER
|14.8K
|$10.4M
|ZYMAXID
|14.6K
|$1.76M
|RIBASPHERE
|14.5K
|$2.45M
|TOBREX
|14.5K
|$2.11M
|LEUKERAN
|14.4K
|$6.91M
|IMIPENEM-CILASTATIN SODIUM
|14.4K
|$2.57M
|MOXEZA
|14.4K
|$1.98M
|OMNARIS
|14.3K
|$3.49M
|ETHOSUXIMIDE
|14.2K
|$2.32M
|ADEMPAS
|14.2K
|$114M
|PROMACTA
|14.1K
|$81M
|TETANUS DIPHTHERIA TOXOIDS
|14.1K
|$619K
|BUTALBITAL-ACETAMINOPHEN
|14.1K
|$840K
|TESTOSTERONE ENANTHATE
|14.1K
|$1.1M
|ATIVAN
|14K
|$27.5M
|NITRO-DUR
|13.9K
|$2.67M
|RISPERDAL
|13.9K
|$10.7M
|GUANFACINE HCL ER
|13.9K
|$2.35M
|CEFTRIAXONE
|13.8K
|$1.3M
|PROLASTIN C
|13.5K
|$125M
|FYCOMPA
|13.3K
|$9.41M
|GEODON
|13.3K
|$12M
|MEFLOQUINE HCL
|13.2K
|$687K
|PATANASE
|13.2K
|$3.65M
|ALCOHOL SWAB
|13K
|$44.1K
|ROCALTROL
|13K
|$590K
|AMOXAPINE
|12.9K
|$818K
|FML FORTE
|12.9K
|$1.81M
|DENTAGEL
|12.9K
|$96.3K
|RETIN-A
|12.9K
|$828K
|TRANYLCYPROMINE SULFATE
|12.9K
|$4.23M
|ERYTHROCIN STEARATE
|12.9K
|$4.63M
|EXALGO
|12.9K
|$15.5M
|REGRANEX
|12.8K
|$16.8M
|FML S.O.P.
|12.8K
|$1.45M
|APRI
|12.8K
|$278K
|SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE
|12.6K
|$231K
|PRED MILD
|12.5K
|$1.73M
|ORAP
|12.4K
|$1.8M
|ZOHYDRO ER
|12.3K
|$5.03M
|OCTREOTIDE ACETATE
|12.3K
|$7.15M
|ABACAVIR-LAMIVUDINE-ZIDOVUDINE
|12.2K
|$16.6M
|GLUCOPHAGE XR
|12.2K
|$1.71M
|OXISTAT
|11.8K
|$6.63M
|AMPICILLIN-SULBACTAM
|11.7K
|$1.43M
|NEULASTA
|11.6K
|$66.2M
|CELLCEPT
|11.6K
|$18.8M
|METHYLPREDNISOLONE ACETATE
|11.5K
|$159K
|GELNIQUE
|11.4K
|$4.17M
|INSUPEN
|11.3K
|$210K
|SOLU-MEDROL
|11.3K
|$304K
|REMICADE
|11.3K
|$57.8M
|H.P. ACTHAR
|11.2K
|$504M
|PROTRIPTYLINE HCL
|11.1K
|$1.93M
|ZEGERID
|11.1K
|$16.7M
|HYSINGLA ER
|11.1K
|$4.18M
|NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN
|11.1K
|$493K
|MIDAZOLAM HCL
|11.1K
|$57.6K
|CALCIPOTRIENE-BETAMETHASONE DP
|11K
|$9.17M
|SYMLINPEN 120
|11K
|$16.9M
|GENGRAF
|10.9K
|$2.41M
|GABITRIL
|10.8K
|$7.06M
|1ST TIER UNIFINE PENTIPS
|10.7K
|$258K
|VGO 30
|10.7K
|$3.24M
|VIRACEPT
|10.7K
|$10.9M
|ZONEGRAN
|10.6K
|$15.8M
|LITE TOUCH
|10.6K
|$754K
|CILOXAN
|10.6K
|$1.79M
|PLAQUENIL
|10.6K
|$4.04M
|OPIUM TINCTURE
|10.6K
|$5.26M
|CYCLOPHOSPHAMIDE
|10.6K
|$6.86M
|DEXMETHYLPHENIDATE HCL
|10.6K
|$687K
|CORDRAN
|10.5K
|$4.65M
|TRIMETHOBENZAMIDE HCL
|10.5K
|$904K
|THALOMID
|10.4K
|$75.5M
|TOBRADEX ST
|10.4K
|$1.73M
|OXYCODONE HCL-ASPIRIN
|10.4K
|$799K
|CYCLAFEM
|10.3K
|$245K
|EPOGEN
|10.3K
|$6.41M
|ADAPALENE
|10.2K
|$1.68M
|VGO 20
|10.2K
|$3.11M
|ORENITRAM ER
|10.1K
|$58M
|OSMOPREP
|10.1K
|$1.59M
|FROVA
|10.1K
|$7.9M
|PAXIL CR
|10.1K
|$2.76M
|DANAZOL
|9,995
|$2.63M
|BONIVA
|9,988
|$3.12M
|DEXTROSE 5%-0.9% NACL
|9,913
|$161K
|DESVENLAFAXINE ER
|9,902
|$1.82M
|PIOGLITAZONE-GLIMEPIRIDE
|9,863
|$4.93M
|PLEGRIDY PEN
|9,824
|$59.6M
|FLUTAMIDE
|9,786
|$1.25M
|GLYSET
|9,722
|$2.47M
|CELEXA
|9,695
|$3.04M
|IMIPRAMINE PAMOATE
|9,658
|$3.71M
|ULTRAM
|9,616
|$3.19M
|DIVIGEL
|9,594
|$1.39M
|LOPREEZA
|9,589
|$1.27M
|OXTELLAR XR
|9,554
|$5.37M
|NEORAL
|9,520
|$3.67M
|TYPHIM VI
|9,476
|$837K
|LAMICTAL ODT
|9,371
|$6.41M
|KADIAN
|9,359
|$11.2M
|DEPO-ESTRADIOL
|9,337
|$676K
|NP THYROID
|9,278
|$187K
|NALOXONE HCL
|9,218
|$603K
|DIDANOSINE
|9,173
|$1.91M
|CYCLOSET
|9,171
|$4.32M
|ORSYTHIA
|9,132
|$199K
|FEMRING
|9,123
|$2.75M
|STAXYN
|9,055
|$770K
|NICOTROL NS
|8,982
|$3.28M
|MYFORTIC
|8,970
|$7.86M
|CLEMASTINE FUMARATE
|8,929
|$283K
|E.E.S. 200
|8,899
|$5.74M
|PERIOGARD
|8,817
|$56.9K
|DEPAKOTE SPRINKLE
|8,810
|$3.54M
|ARCAPTA NEOHALER
|8,746
|$2.44M
|AURYXIA
|8,741
|$7.99M
|FLUOXETINE DR
|8,736
|$1.61M
|VALTREX
|8,708
|$4.65M
|TACLONEX
|8,698
|$9.74M
|RAPAMUNE
|8,681
|$10.5M
|ZOMIG
|8,550
|$5.43M
|GRISEOFULVIN ULTRAMICROSIZE
|8,480
|$2.08M
|COMFORT EZ
|8,479
|$540K
|PRANDIN
|8,441
|$6.2M
|PRINIVIL
|8,433
|$915K
|NOXAFIL
|8,413
|$44.6M
|METHYLPREDNISOLONE SOD SUCC
|8,385
|$450K
|KLOR-CON M15
|8,319
|$437K
|DUTASTERIDE-TAMSULOSIN
|8,253
|$2M
|OXANDROLONE
|8,237
|$5.05M
|EASY COMFORT INSULIN SYRINGE
|8,068
|$362K
|VOL-PLUS
|8,046
|$144K
|PRILOSEC
|7,913
|$3.92M
|RENACIDIN
|7,898
|$598K
|BECONASE AQ
|7,887
|$2.18M
|VIEKIRA PAK
|7,865
|$220M
|PAROEX
|7,820
|$47.2K
|ZOSYN
|7,816
|$2.19M
|BLEPHAMIDE
|7,794
|$1.14M
|FENOFIBRIC ACID
|7,781
|$728K
|LEVITRA
|7,775
|$1.11M
|RIBASPHERE RIBAPAK
|7,647
|$9.32M
|RIFABUTIN
|7,591
|$4.74M
|TYGACIL
|7,548
|$8.42M
|INLYTA
|7,503
|$80.6M
|SANCUSO
|7,455
|$8.95M
|ALPRAZOLAM ODT
|7,381
|$716K
|LEVOCARNITINE
|7,371
|$626K
|EQUETRO
|7,361
|$2.03M
|ORENCIA
|7,351
|$19.3M
|AMRIX
|7,349
|$7.54M
|DEPO-MEDROL
|7,343
|$144K
|NORTHERA
|7,296
|$46.6M
|ENTRESTO
|7,290
|$3.24M
|PRAVACHOL
|7,278
|$2M
|SEROSTIM
|7,258
|$80.8M
|REXULTI
|7,246
|$6.34M
|TINIDAZOLE
|7,211
|$684K
|MIDAZOLAM HCL
|7,142
|$28.2K
|HIZENTRA
|7,105
|$32.9M
|AK-POLY-BAC
|7,048
|$131K
|QUINIDINE GLUCONATE
|7,031
|$4.7M
|GEODON
|6,992
|$1.12M
|KAZANO
|6,969
|$2.77M
|STAVUDINE
|6,963
|$673K
|PULMICORT
|6,948
|$5.08M
|CLIMARA PRO
|6,941
|$1.33M
|CAMBIA
|6,862
|$3.47M
|DILAUDID
|6,842
|$3.07M
|M-M-R II VACCINE
|6,830
|$524K
|ERIVEDGE
|6,817
|$67.6M
|EVOTAZ
|6,790
|$9.8M
|ACTOS
|6,764
|$4.86M
|ADEFOVIR DIPIVOXIL
|6,755
|$6.91M
|NORDITROPIN FLEXPRO
|6,670
|$12.6M
|TEFLARO
|6,657
|$10.3M
|VANDAZOLE
|6,575
|$369K
|MEPERIDINE HCL
|6,558
|$98.5K
|ZEMAIRA
|6,555
|$65.3M
|GRANISETRON HCL
|6,489
|$907K
|QUINIDINE SULFATE
|6,480
|$181K
|XGEVA
|6,418
|$12.3M
|TROPICAMIDE
|6,390
|$79.6K
|AVONEX ADMINISTRATION PACK
|6,307
|$35.7M
|ALINIA
|6,236
|$4.2M
|ZUBSOLV
|6,231
|$1.92M
|TENIVAC
|6,195
|$297K
|CEFEPIME
|6,192
|$1.48M
|ZYPREXA RELPREVV
|6,181
|$7.36M
|FRAGMIN
|6,156
|$11.4M
|NITROLINGUAL
|6,136
|$2.19M
|X-VIATE
|6,101
|$180K
|NAFCILLIN SODIUM
|6,089
|$4.49M
|AMOX TR-POTASSIUM CLAVULANATE
|6,066
|$83.1K
|PROTOPIC
|6,040
|$2.96M
|MIRAPEX
|6,016
|$3.26M
|GELNIQUE
|5,999
|$1.76M
|VECTICAL
|5,985
|$1.64M
|K-SOL
|5,919
|$780K
|VIVITROL
|5,914
|$7.74M
|CLONIDINE HCL ER
|5,903
|$1.57M
|ANTARA
|5,860
|$2.49M
|FELBATOL
|5,853
|$11.7M
|TYSABRI
|5,828
|$30.5M
|SINEMET 25-100
|5,823
|$1.55M
|ELIPHOS
|5,719
|$746K
|INVIRASE
|5,668
|$6.01M
|FOSAMAX
|5,667
|$965K
|PRIVIGEN
|5,652
|$47.8M
|METRONIDAZOLE
|5,555
|$123K
|PROSCAR
|5,529
|$1.23M
|BICILLIN L-A
|5,515
|$2.11M
|VAQTA
|5,474
|$452K
|TRANEXAMIC ACID
|5,457
|$925K
|UROXATRAL
|5,415
|$4.34M
|DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
|5,399
|$11.1M
|CARBINOXAMINE MALEATE
|5,382
|$182K
|BLEPHAMIDE S.O.P.
|5,345
|$569K
|EXTAVIA
|5,324
|$24M
|ERYPED 200
|5,298
|$4.07M
|TYKERB
|5,282
|$24.5M
|DAKLINZA
|5,266
|$112M
|LINDANE
|5,264
|$651K
|RYTHMOL SR
|5,230
|$4.75M
|AZTREONAM
|5,228
|$2.92M
|INVEGA TRINZA
|5,227
|$26M
|JADENU
|5,205
|$42.2M
|VANCOMYCIN
|5,205
|$350K
|ZOLEDRONIC ACID
|5,199
|$3.06M
|ZYFLO CR
|5,188
|$17.7M
|XIGDUO XR
|5,174
|$2.13M
|APRACLONIDINE HCL
|5,172
|$505K
|CHLOROQUINE PHOSPHATE
|5,123
|$176K
|CIPROFLOXACIN ER
|5,111
|$416K
|TAFINLAR
|5,076
|$41.4M
|BINOSTO
|5,056
|$889K
|POLYMYXIN B SULFATE
|5,037
|$425K
|LACTATED RINGERS
|4,953
|$145K
|HALOPERIDOL
|4,916
|$159K
|NEOMYCIN-POLYMYXIN B
|4,912
|$292K
|OLYSIO
|4,867
|$109M
|DEMEROL
|4,830
|$196K
|SODIUM CHLORIDE
|4,816
|$107K
|MEKINIST
|4,806
|$46.2M
|LYNPARZA
|4,781
|$28.3M
|EASY COMFORT INSULIN SYRINGE
|4,766
|$228K
|ZYPREXA ZYDIS
|4,750
|$5.2M
|MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG
|4,742
|$126K
|EURAX
|4,706
|$2.16M
|ESOMEPRAZOLE STRONTIUM
|4,704
|$871K
|ACETIC ACID-ALUMINUM
|4,633
|$273K
|VIRAMUNE XR
|4,565
|$3.15M
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|4,519
|$8.42M
|SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS
|4,496
|$88.2K
|COLISTIMETHATE
|4,475
|$2.74M
|MYCAMINE
|4,447
|$5.09M
|ESTRADIOL VALERATE
|4,415
|$657K
|PROMETRIUM
|4,382
|$693K
|TRELSTAR
|4,332
|$10.1M
|BIMATOPROST
|4,243
|$628K
|AVASTIN
|4,204
|$22.3M
|ALOCRIL
|4,150
|$804K
|RITUXAN
|4,138
|$37.8M
|NALBUPHINE HCL
|4,072
|$921K
|CORLANOR
|4,072
|$1.7M
|MOBIC
|4,072
|$1.66M
|METIPRANOLOL
|4,070
|$139K
|PEXEVA
|4,068
|$1.7M
|TARGRETIN
|4,012
|$112M
|URIN D.S.
|4,005
|$29.8K
|LORZONE
|3,976
|$1.73M
|HALOG
|3,962
|$2.83M
|EASY TOUCH INSULIN SYRINGE
|3,956
|$90.7K
|HUMATROPE
|3,947
|$8.13M
|NULYTELY WITH FLAVOR PACKS
|3,935
|$107K
|KENALOG
|3,933
|$1.64M
|ZANTAC
|3,925
|$1.61M
|BOSULIF
|3,922
|$37M
|SUMAVEL DOSEPRO
|3,919
|$5.49M
|TRAVASOL
|3,917
|$612K
|CARBOPLATIN
|3,912
|$251K
|LEVORPHANOL TARTRATE
|3,908
|$2.34M
|OMNITROPE
|3,890
|$5.65M
|PEG-3350 WITH FLAVOR PACKS
|3,885
|$68.8K
|POTIGA
|3,867
|$3.16M
|EMBEDA
|3,800
|$1.83M
|INTUNIV
|3,785
|$1.26M
|CLOCORTOLONE PIVALATE
|3,750
|$1.28M
|ZORTRESS
|3,746
|$7.88M
|ALCOHOL PREP SWABS
|3,718
|$18.8K
|FENTANYL CITRATE
|3,705
|$6.66M
|SOLU-CORTEF
|3,695
|$170K
|MONOJECT INSULIN SYRINGE
|3,693
|$112K
|OTREXUP
|3,692
|$2.54M
|ARESTIN
|3,671
|$7.28M
|EVAMIST
|3,659
|$498K
|ARALAST NP
|3,644
|$28.8M
|DEXTROSE 5%-0.45% NACL-KCL
|3,564
|$58.3K
|INTRON A
|3,552
|$7.01M
|AMCINONIDE
|3,532
|$1.05M
|ULTRA-THIN II
|3,525
|$117K
|ALCOHOL WIPES
|3,524
|$13.5K
|ROXICODONE
|3,506
|$4.22M
|ZITHROMAX
|3,489
|$523K
|PHOSPHOLINE IODIDE
|3,438
|$333K
|TETRABENAZINE
|3,426
|$26.1M
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|3,406
|$1.61M
|VEXOL
|3,401
|$352K
|PRUDOXIN
|3,394
|$979K
|CELONTIN
|3,381
|$785K
|TOPIRAMATE ER
|3,307
|$1.73M
|HYDROMORPHONE HCL
|3,305
|$968K
|TOLMETIN SODIUM
|3,262
|$638K
|MAGNESIUM SULFATE
|3,238
|$55.5K
|FML
|3,236
|$387K
|EGRIFTA
|3,231
|$12M
|EVZIO
|3,188
|$2.1M
|PROMETHAZINE-CODEINE
|3,184
|$19.6K
|SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE
|3,128
|$141K
|RAYOS
|3,127
|$8.07M
|DILANTIN-125
|3,118
|$422K
|WEBCOL
|3,074
|$9,451
|ULTRA-THIN II
|2,991
|$80.6K
|MIACALCIN
|2,967
|$8.64M
|MAGELLAN INSULIN SYRINGE
|2,967
|$80.7K
|SODIUM CITRATE & CITRIC ACID
|2,964
|$98.7K
|ZOLEDRONIC ACID
|2,942
|$1.17M
|CEFOXITIN
|2,942
|$579K
|SALICYLIC ACID
|2,913
|$209K
|PROPANTHELINE BROMIDE
|2,905
|$207K
|GAMMAKED
|2,897
|$26.2M
|FLAREX
|2,885
|$193K
|NORPACE CR
|2,832
|$862K
|ZANAFLEX
|2,802
|$955K
|ALOXI
|2,795
|$2.3M
|FENTORA
|2,731
|$25.7M
|METROGEL
|2,719
|$960K
|MENACTRA
|2,714
|$367K
|FORTAMET
|2,678
|$7M
|PROTONIX IV
|2,666
|$143K
|EYLEA
|2,658
|$6.43M
|ENGERIX-B ADULT
|2,654
|$161K
|DROXIA
|2,653
|$117K
|LACLOTION
|2,622
|$40.5K
|BENLYSTA
|2,606
|$6.81M
|FASLODEX
|2,589
|$5.21M
|AFREZZA
|2,581
|$1.04M
|SOLU-MEDROL
|2,574
|$133K
|HERCEPTIN
|2,560
|$14.7M
|ERYPED 400
|2,558
|$2.66M
|PHENYLEPHRINE HCL
|2,534
|$58.9K
|SPORANOX
|2,525
|$3.42M
|FULYZAQ
|2,522
|$1.41M
|VELCADE
|2,514
|$14.7M
|JUXTAPID
|2,511
|$79.1M
|ZONTIVITY
|2,492
|$834K
|MILRINONE LACTATE
|2,488
|$1.76M
|NILANDRON
|2,442
|$14.7M
|ASSURE ID INSULIN SAFETY
|2,440
|$24.2K
|CURITY ALCOHOL PREPS
|2,436
|$6,788
|BACTROBAN
|2,423
|$431K
|VIBRAMYCIN
|2,418
|$329K
|DARAPRIM
|2,415
|$19.4M
|AVANDIA
|2,407
|$697K
|YF-VAX
|2,364
|$316K
|FENTANYL CITRATE
|2,361
|$42.5K
|KINERET
|2,336
|$8.77M
|CUPRIMINE
|2,313
|$29.5M
|CORTISPORIN
|2,235
|$273K
|GENTAMICIN SULFATE IN NS
|2,221
|$50.2K
|VALCHLOR
|2,181
|$11.1M
|CATAPRES-TTS 1
|2,144
|$549K
|UROCIT-K
|2,125
|$661K
|FAMOTIDINE
|2,107
|$13K
|GATTEX
|2,104
|$74.2M
|AZACTAM
|2,099
|$892K
|CINRYZE
|2,085
|$120M
|MIGERGOT
|2,058
|$2.01M
|ELIXOPHYLLIN
|1,993
|$325K
|PACLITAXEL
|1,971
|$220K
|NUTROPIN AQ NUSPIN
|1,965
|$4.83M
|RIMANTADINE HCL
|1,953
|$252K
|SOMAVERT
|1,937
|$19.8M
|DUTOPROL
|1,936
|$409K
|OCTAGAM
|1,919
|$19.9M
|FIRAZYR
|1,917
|$92.2M
|LUZU
|1,897
|$810K
|NIMODIPINE
|1,893
|$2.47M
|XARTEMIS XR
|1,888
|$397K
|ULTRA-THIN II
|1,888
|$55.8K
|VANISHPOINT
|1,881
|$124K
|FLUMAZENIL
|1,858
|$27.5K
|BICILLIN C-R
|1,842
|$214K
|GEMCITABINE HCL
|1,785
|$1.25M
|METAPROTERENOL SULFATE
|1,783
|$143K
|MECLOFENAMATE SODIUM
|1,775
|$804K
|VARIVAX VACCINE
|1,773
|$214K
|DOXY 100
|1,753
|$357K
|GLASSIA
|1,744
|$16.6M
|NALFON
|1,742
|$516K
|SOLARAZE
|1,729
|$2.99M
|SURMONTIL
|1,719
|$821K
|K-PHOS NEUTRAL
|1,718
|$66.2K
|GLEOSTINE
|1,694
|$536K
|ACUVAIL
|1,655
|$521K
|RIDAURA
|1,636
|$2.22M
|PRENATAL PLUS
|1,632
|$11K
|FIORINAL WITH CODEINE #3
|1,626
|$1.18M
|PEGASYS
|1,624
|$5.66M
|AMPHOTERICIN B
|1,615
|$366K
|BUNAVAIL
|1,613
|$468K
|LEUKINE
|1,609
|$8.85M
|SABRIL
|1,598
|$23.3M
|OXALIPLATIN
|1,593
|$2.33M
|MENOMUNE-A-C-Y-W-135
|1,578
|$214K
|GAMMAPLEX
|1,530
|$14.5M
|PROGLYCEM
|1,530
|$1.59M
|FIRMAGON
|1,476
|$851K
|RENAL CAPS
|1,403
|$29.2K
|LUCENTIS
|1,326
|$3.09M
|KUVAN
|1,309
|$18.5M
|XYLOCAINE-MPF
|1,300
|$14.4K
|METHYLERGONOVINE MALEATE
|1,296
|$1.98M
|ZYLOPRIM
|1,292
|$213K
|POTASSIUM CHL-NORMAL SALINE
|1,266
|$51.2K
|RENO CAPS
|1,250
|$18K
|CANCIDAS
|1,215
|$2.37M
|OPDIVO
|1,215
|$11.1M
|ERGOLOID MESYLATES
|1,213
|$880K
|CARNITOR
|1,210
|$238K
|IRINOTECAN HCL
|1,208
|$578K
|PREVNAR 13
|1,199
|$191K
|CYCLOGYL
|1,191
|$54.3K
|TAPAZOLE
|1,179
|$89.7K
|PRED-G
|1,175
|$127K
|FERRIPROX
|1,174
|$12.5M
|PRANDIMET
|1,156
|$720K
|PAPAVERINE HCL
|1,142
|$48K
|CORTISPORIN
|1,131
|$139K
|SAIZEN
|1,108
|$5.55M
|EASY TOUCH INSULIN SAFETY
|1,093
|$31.9K
|PINNACAINE
|1,081
|$1.44M
|HYDROMET
|1,075
|$21.1K
|VERSACLOZ
|1,046
|$1.4M
|ETIDRONATE DISODIUM
|1,042
|$197K
|DEXTROSE IN LACTATED RINGERS
|1,000
|$29.4K
|NAPROXEN SODIUM CR
|994
|$961K
|METHADOSE
|985
|$26.5K
|DORIBAX
|977
|$532K
|EASY TOUCH INSULIN SAFETY
|976
|$28.2K
|LOPRESSOR
|960
|$157K
|QUDEXY XR
|922
|$599K
|DEFEROXAMINE MESYLATE
|914
|$177K
|CARIMUNE NF NANOFILTERED
|905
|$4.96M
|EMEND
|891
|$361K
|ZOLINZA
|851
|$6.92M
|REA LO 40
|839
|$69.3K
|GAMASTAN S-D
|834
|$237K
|BETAMETHASONE ACETATE-SOD PHOS
|828
|$31.2K
|ABRAXANE
|824
|$4.48M
|HYQVIA
|819
|$3.38M
|B-D SINGLE USE ALCOHOL SWAB
|814
|$2,923
|FABRAZYME
|796
|$12M
|LUDENT FLUORIDE
|791
|$4,106
|PERJETA
|789
|$3.79M
|SOLU-CORTEF
|772
|$20.4K
|DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
|770
|$36.5K
|CYCLOSPORINE
|761
|$191K
|DOBUTAMINE HCL IN DEXTROSE
|757
|$93.5K
|PERTZYE
|756
|$964K
|PROPARACAINE HCL
|751
|$21.6K
|SYPRINE
|700
|$15.2M
|SURE-JECT INSULIN SYRINGE
|687
|$16K
|DEXTROSE 5%-1/2NS-KCL
|686
|$15K
|KALBITOR
|653
|$17.7M
|ERBITUX
|628
|$4.56M
|ZENZEDI
|618
|$183K
|SODIUM CHLORIDE
|617
|$21.8K
|GANCICLOVIR SODIUM
|614
|$358K
|CEREZYME
|610
|$10.1M
|COARTEM
|608
|$132K
|GAMMAGARD S-D
|600
|$4.17M
|KENALOG-10
|595
|$15.7K
|CLEOCIN PHOSPHATE
|579
|$32.7K
|BIVIGAM
|557
|$5.59M
|ASTAGRAF XL
|547
|$328K
|MILRINONE IN 5% DEXTROSE
|523
|$155K
|NEOSPORIN G.U. IRRIGANT
|520
|$57.8K
|DOBUTAMINE HCL
|517
|$38.9K
|DEXTROSE 5%-0.2% NACL
|502
|$10.2K
|PAROMOMYCIN SULFATE
|491
|$142K
|IOPIDINE
|457
|$129K
|CANTIL
|456
|$112K
|SUCLEAR
|446
|$29.7K
|PHENYTOIN SODIUM
|444
|$18.6K
|ABELCET
|439
|$553K
|SANDOSTATIN
|438
|$1.7M
|SODIUM ACETATE
|427
|$16.1K
|INSULIN SYRINGE
|425
|$7,207
|POTASSIUM CHLORIDE-NACL
|414
|$9,164
|ANADROL-50
|405
|$934K
|LUMIZYME
|395
|$12M
|SODIUM CHLORIDE
|372
|$14.8K
|ASSURE ID INSULIN SAFETY
|324
|$3,096
|VPRIV
|296
|$7.06M
|AMINOSYN II
|295
|$20.7K
|FORTAZ IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE
|288
|$39K
|SODIUM PHOSPHATE
|281
|$21.6K
|ALBUMIN (HUMAN)
|273
|$35.7K
|CLINIMIX E
|260
|$85.4K
|ANZEMET
|245
|$528K
|NEPHRO-VITE RX
|225
|$3,007
|MAGNESIUM SULFATE-D5W
|193
|$10K
|GLYDO
|189
|$7,516
|BUPIVACAINE HCL
|180
|$2,625
|MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG
|170
|$5,048
|DIANEAL WITH 1.5% DEXTROSE
|158
|$40.3K
|CELESTONE
|130
|$4,778
|BROMFED DM
|130
|$5,024
|CLINIMIX E
|98
|$28.6K
Stories in this Project
One Nation, Under Sedation
As Controlled Substance Use Rises in Medicare, Prolific Prescribers Face More Scrutiny
‘Let the Crime Spree Begin’: How Fraud Flourishes in Medicare’s Drug Plan
Medicare Wastes Billions on Name-Brand Drugs
Medicare Drug Program Fails to Monitor Prescribers, Putting Seniors and Disabled at Risk
King of the Name Brands
Using Prescriber Checkup: A Quick Guide
How We Analyzed Medicare’s Drug Data
Top Medicare Prescribers Rake In Speaking Fees From Drugmakers
Why You Should Care About the Drugs Your Doctor Prescribes
FAQ: What You Need to Know About Prescriber Checkup
Eight Ways to Strengthen Medicare’s Drug Benefit
Editor's Note: Lifting the Veil on Dangerous Prescribing
Sources
Centers for Medicare and Medicaid Services; National Technical Information Service; First Databank
About This Data
Prescribing data from Medicare’s prescription drug benefit, known as Part D, was compiled and released by the Centers for Medicare and Medicaid Services, the federal agency that oversees the program. The data for 2015 includes more than 1.4 billion prescriptions written by nearly 1.4 million doctors, nurses and other providers. This database lists about 447,000 of those providers who wrote 50 or more prescriptions for at least one drug that year. More than three-fourths of these prescriptions went to patients 65 and older; the rest were for disabled patients. Methodology »
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Credits
Originally reported and developed by Jeff Larson, Charles Ornstein, Jennifer LaFleur, Tracy Weber and Lena Groeger. ProPublica intern Hanna Trudo and freelancer Jesse Nankin contributed research for this project. Jeremy Merrill, Al Shaw and Sisi Wei contributed development.