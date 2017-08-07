Prescriber Checkup

Prescriber Checkup

By Ryann Grochowski Jones, Charles Ornstein and Lena Groeger, ProPublica, Updated Aug. 2017

Medicare’s popular prescription-drug program serves more than 42 million people and pays for more than one of every four prescriptions written nationwide. Use this tool to find and compare doctors and other providers in Part D in 2015. Related Story »

Interested in downloading the data? Go to the ProPublica Data Store.

Read our Guide

|

About This Data

|

Related Story »

How States Compare

High-Dollar Prescribers Proliferate in Medicare Drug Program

Forty-one health providers prescribed more than $5 million in drugs in 2011. In 2014, that jumped to 514. Read More »
Related2015: By the Numbers
RelatedHigh Controlled Substance Prescribers by State
RelatedSanctions Against Top Controlled Substance Prescribers
RelatedMedicare Part D: The Benefits and Risks

Stories in this Project

One Nation, Under Sedation

by Charles Ornstein and Ryann Grochowski Jones, ProPublica

As Controlled Substance Use Rises in Medicare, Prolific Prescribers Face More Scrutiny

by Charles Ornstein and Ryann Grochowski Jones, ProPublica

‘Let the Crime Spree Begin’: How Fraud Flourishes in Medicare’s Drug Plan

by Tracy Weber and Charles Ornstein, ProPublica

Medicare Wastes Billions on Name-Brand Drugs

by Charles Ornstein, Tracy Weber and Jennifer LaFleur, ProPublica

Medicare Drug Program Fails to Monitor Prescribers, Putting Seniors and Disabled at Risk

by Tracy Weber, Charles Ornstein and Jennifer LaFleur, ProPublica

King of the Name Brands

Using Prescriber Checkup: A Quick Guide

How We Analyzed Medicare’s Drug Data

Top Medicare Prescribers Rake In Speaking Fees From Drugmakers

Why You Should Care About the Drugs Your Doctor Prescribes

FAQ: What You Need to Know About Prescriber Checkup

Eight Ways to Strengthen Medicare’s Drug Benefit

Editor's Note: Lifting the Veil on Dangerous Prescribing


See All Stories »

Prescriptions by State

State Total
Drug Cost
National $137B
Alabama $2.44B
Alaska $129M
Arizona $2.36B
Arkansas $1.24B
California $14B
Colorado $1.65B
Connecticut $1.88B
Delaware $468M
District of Columbia $314M
Florida $10.1B
Georgia $3.99B
Hawaii $462M
Idaho $537M
Illinois $4.58B
Indiana $3.03B
Iowa $1.19B
Kansas $1.13B
Kentucky $2.37B
Louisiana $2.26B
Maine $690M
Maryland $2.16B
Massachusetts $3.11B
Michigan $4.9B
Minnesota $1.93B
Mississippi $1.32B
Missouri $3.02B
Montana $354M
Nebraska $721M
Nevada $856M
New Hampshire $527M
New Jersey $4.31B
New Mexico $643M
New York $11B
North Carolina $4.78B
North Dakota $285M
Ohio $5.7B
Oklahoma $1.54B
Oregon $1.48B
Pennsylvania $7B
Rhode Island $471M
South Carolina $2.32B
South Dakota $331M
Tennessee $3.49B
Texas $9.26B
Utah $700M
Vermont $266M
Virginia $2.76B
Washington $2.19B
West Virginia $1.05B
Wisconsin $2.31B
Wyoming $137M
American Samoa $422
Guam $3.96M
Northern Mariana Islands N/A
Puerto Rico $1.37B
Virgin Islands $14.6M

All Drugs

Drug Name Total Claims Total Cost
LEVOTHYROXINE SODIUM 39.4M $778M
LISINOPRIL 39.1M $253M
ATORVASTATIN CALCIUM 38.6M $712M
AMLODIPINE BESYLATE 38.2M $264M
OMEPRAZOLE 33.5M $447M
SIMVASTATIN 31.7M $261M
HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN 29.5M $727M
FUROSEMIDE 27.5M $138M
GABAPENTIN 24.8M $491M
METFORMIN HCL 24.6M $178M
METOPROLOL TARTRATE 21.6M $141M
LOSARTAN POTASSIUM 20.5M $219M
METOPROLOL SUCCINATE 18.4M $610M
HYDROCHLOROTHIAZIDE 17.9M $103M
WARFARIN SODIUM 15.3M $186M
CLOPIDOGREL 15M $219M
POTASSIUM CHLORIDE 14.6M $415M
CARVEDILOL 14.6M $118M
PRAVASTATIN SODIUM 14.5M $424M
ALPRAZOLAM 14.5M $103M
TRAMADOL HCL 14.5M $107M
TAMSULOSIN HCL 13.8M $431M
PANTOPRAZOLE SODIUM 13.5M $183M
ATENOLOL 12.9M $90.1M
SERTRALINE HCL 12.4M $109M
PREDNISONE 12M $91.6M
TRAZODONE HCL 11.4M $86.2M
FLUTICASONE PROPIONATE 11.1M $155M
LORAZEPAM 10.6M $77.2M
CITALOPRAM HBR 10.5M $72.2M
OXYCODONE-ACETAMINOPHEN 10.3M $514M
CLONAZEPAM 10.1M $67.8M
MELOXICAM 9.23M $55M
PROAIR HFA 9.22M $561M
CRESTOR 8.71M $2.88B
ZOLPIDEM TARTRATE 8.65M $96.2M
DONEPEZIL HCL 8.57M $178M
ALLOPURINOL 8.41M $138M
MONTELUKAST SODIUM 8.26M $152M
ESCITALOPRAM OXALATE 8.02M $114M
AZITHROMYCIN 7.97M $66.9M
RANITIDINE HCL 7.92M $92.7M
DULOXETINE HCL 7.89M $746M
ALENDRONATE SODIUM 7.64M $66.7M
LISINOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 7.47M $58.9M
LATANOPROST 7.46M $111M
CIPROFLOXACIN HCL 7.4M $51.9M
QUETIAPINE FUMARATE 7.27M $187M
OXYCODONE HCL 7.08M $268M
AMOXICILLIN 6.71M $29.5M
FLUOXETINE HCL 6.66M $100M
GLIMEPIRIDE 6.29M $74.9M
LOSARTAN-HYDROCHLOROTHIAZIDE 6.27M $81.5M
MIRTAZAPINE 6.11M $97.7M
ISOSORBIDE MONONITRATE ER 5.99M $97.6M
IBUPROFEN 5.82M $46.4M
GLIPIZIDE 5.78M $42.9M
ADVAIR DISKUS 5.65M $2.27B
LOVASTATIN 5.63M $63.9M
SYNTHROID 5.55M $248M
NEXIUM 5.47M $2.01B
SPIRIVA 5.45M $2.19B
SPIRONOLACTONE 5.43M $56.4M
FINASTERIDE 5.43M $101M
CEPHALEXIN 5.34M $35.2M
PAROXETINE HCL 4.88M $83.1M
LANTUS SOLOSTAR 4.86M $2.48B
METFORMIN HCL ER 4.84M $156M
SULFAMETHOXAZOLE-TRIMETHOPRIM 4.82M $28.8M
LEVOFLOXACIN 4.77M $54.9M
CLONIDINE HCL 4.75M $37.9M
LYRICA 4.73M $1.77B
RISPERIDONE 4.7M $73.4M
TRIAMTERENE-HYDROCHLOROTHIAZID 4.63M $55.5M
JANUVIA 4.62M $2.13B
VENLAFAXINE HCL ER 4.61M $122M
FAMOTIDINE 4.37M $45.5M
HYDRALAZINE HCL 4.34M $79.8M
ENALAPRIL MALEATE 4.32M $125M
DIAZEPAM 4.23M $29.4M
CYCLOBENZAPRINE HCL 4.06M $65.5M
TRIAMCINOLONE ACETONIDE 4.04M $74.1M
LANTUS 3.99M $1.88B
VALSARTAN 3.96M $322M
AMOXICILLIN-CLAVULANATE POTASS 3.95M $57.1M
AMITRIPTYLINE HCL 3.92M $86.2M
XARELTO 3.83M $1.52B
POLYETHYLENE GLYCOL 3350 3.8M $84.2M
TIZANIDINE HCL 3.76M $110M
BACLOFEN 3.73M $94.4M
NAPROXEN 3.73M $29.4M
SYMBICORT 3.69M $1.2B
LEVETIRACETAM 3.69M $104M
ACETAMINOPHEN-CODEINE 3.68M $43.8M
TEMAZEPAM 3.62M $52M
MORPHINE SULFATE ER 3.44M $312M
ZETIA 3.44M $1.23B
BENAZEPRIL HCL 3.43M $29.6M
LAMOTRIGINE 3.36M $43.2M
NAMENDA XR 3.36M $952M
BUPROPION XL 3.35M $139M
METHYLPREDNISOLONE 3.28M $65.8M
VALSARTAN-HYDROCHLOROTHIAZIDE 3.27M $124M
BUSPIRONE HCL 3.19M $55.4M
FENTANYL 3.13M $330M
OLANZAPINE 3.11M $107M
BD ULTRA-FINE PEN NEEDLE 3.08M $150M
DOXYCYCLINE HYCLATE 3.05M $183M
DOXAZOSIN MESYLATE 3.02M $102M
CELECOXIB 2.99M $480M
DIVALPROEX SODIUM 2.98M $129M
ROPINIROLE HCL 2.91M $56M
TOPIRAMATE 2.87M $42.4M
OXYBUTYNIN CHLORIDE ER 2.82M $161M
CARBIDOPA-LEVODOPA 2.75M $91M
VENTOLIN HFA 2.71M $150M
FLUCONAZOLE 2.69M $43.4M
NIFEDIPINE ER 2.66M $109M
RAMIPRIL 2.65M $57.3M
OXYBUTYNIN CHLORIDE 2.63M $89.6M
VOLTAREN 2.63M $225M
PREDNISOLONE ACETATE 2.62M $162M
MECLIZINE HCL 2.61M $38.1M
AMIODARONE HCL 2.54M $54.7M
PIOGLITAZONE HCL 2.48M $97.8M
KLOR-CON M20 2.46M $60.4M
DIGOXIN 2.44M $106M
FENOFIBRATE 2.42M $125M
ELIQUIS 2.4M $939M
DICLOFENAC SODIUM 2.39M $144M
METHOTREXATE 2.37M $175M
BENZTROPINE MESYLATE 2.37M $25.9M
BUPROPION HCL SR 2.36M $58M
NAMENDA 2.36M $676M
FENOFIBRATE 2.35M $226M
TIMOLOL MALEATE 2.34M $68.7M
LEVEMIR FLEXTOUCH 2.33M $1.26B
AMLODIPINE BESYLATE-BENAZEPRIL 2.32M $96.1M
TERAZOSIN HCL 2.25M $24.4M
CLINDAMYCIN HCL 2.2M $19.6M
NYSTATIN 2.2M $57.8M
NITROSTAT 2.16M $46.5M
LUMIGAN 2.14M $434M
GLIPIZIDE ER 2.12M $40.7M
PROPRANOLOL HCL 2.11M $48.8M
ONDANSETRON HCL 2.11M $48.5M
MUPIROCIN 2.1M $26.8M
VERAPAMIL ER 2.08M $51.1M
METRONIDAZOLE 2.05M $93M
BYSTOLIC 2.04M $342M
DIVALPROEX SODIUM ER 2.01M $300M
VESICARE 1.98M $632M
CLOBETASOL PROPIONATE 1.95M $390M
NOVOLOG FLEXPEN 1.94M $1.09B
NITROFURANTOIN MONO-MACRO 1.93M $63M
KETOCONAZOLE 1.88M $60.9M
GEMFIBROZIL 1.88M $30.1M
DILTIAZEM 24HR CD 1.87M $66.6M
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE 1.85M $319M
ESTRADIOL 1.85M $49.4M
LANSOPRAZOLE 1.84M $104M
TRAVATAN Z 1.79M $336M
OXYCONTIN 1.79M $932M
DORZOLAMIDE-TIMOLOL 1.77M $46.2M
DICYCLOMINE HCL 1.75M $15.3M
CARTIA XT 1.7M $63.1M
DIGOX 1.69M $71.7M
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE 1.69M $47.8M
DEXILANT 1.69M $476M
BENICAR 1.65M $434M
OMEGA-3 ACID ETHYL ESTERS 1.65M $335M
IRBESARTAN 1.64M $40.5M
ABILIFY 1.64M $1.57B
ACYCLOVIR 1.61M $69.6M
PROMETHAZINE HCL 1.6M $17.5M
VALACYCLOVIR 1.59M $66.6M
LACTULOSE 1.59M $28.1M
PREMARIN 1.58M $341M
RESTASIS 1.57M $774M
DILTIAZEM 24HR ER 1.56M $99.8M
CHLORTHALIDONE 1.55M $59.9M
METOCLOPRAMIDE HCL 1.53M $11.8M
NORTRIPTYLINE HCL 1.5M $19.1M
CHLORHEXIDINE GLUCONATE 1.49M $9.29M
CLOTRIMAZOLE-BETAMETHASONE 1.46M $61.3M
PHENYTOIN SODIUM EXTENDED 1.46M $61.2M
NOVOLOG 1.45M $597M
COMBIVENT RESPIMAT 1.41M $496M
TORSEMIDE 1.41M $24.8M
SUCRALFATE 1.41M $44.3M
RALOXIFENE HCL 1.4M $307M
LIDOCAINE 1.38M $426M
METHADONE HCL 1.37M $35.6M
BUMETANIDE 1.36M $60.4M
QUINAPRIL HCL 1.35M $28.8M
BRIMONIDINE TARTRATE 1.34M $84.8M
PRADAXA 1.32M $570M
LABETALOL HCL 1.31M $60.3M
HYDROXYZINE HCL 1.3M $26.7M
GLIPIZIDE XL 1.3M $27.8M
ANASTROZOLE 1.29M $23.9M
ARIPIPRAZOLE 1.27M $832M
SUMATRIPTAN SUCCINATE 1.27M $60.5M
HUMALOG 1.25M $501M
HYDROMORPHONE HCL 1.25M $27.7M
ONDANSETRON ODT 1.24M $30.3M
SOTALOL 1.22M $22.1M
CALCITRIOL 1.22M $35.4M
HALOPERIDOL 1.22M $42.8M
COMBIGAN 1.21M $205M
MEMANTINE HCL 1.2M $107M
TRADJENTA 1.2M $508M
HUMALOG KWIKPEN U-100 1.18M $700M
CLOZAPINE 1.17M $99.1M
HYDROCORTISONE 1.16M $22.2M
INSULIN SYRINGE 1.15M $31.6M
CARBAMAZEPINE 1.15M $89.7M
LEVEMIR 1.14M $537M
INSULIN SYRINGE 1.13M $30.8M
PRIMIDONE 1.12M $21.8M
CEFUROXIME 1.1M $45.4M
JANUMET 1.09M $503M
AZELASTINE HCL 1.08M $68.7M
CARISOPRODOL 1.08M $18.4M
FENOFIBRATE 1.08M $93.8M
RANEXA 1.07M $428M
ZOSTAVAX 1.06M $219M
JANTOVEN 1.06M $11.3M
AVODART 1.04M $253M
OXCARBAZEPINE 1.04M $42.8M
EXELON 1.04M $494M
LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 1.03M $24.1M
DILTIAZEM ER 1.01M $44.1M
METOLAZONE 1.01M $41.4M
ZIPRASIDONE HCL 1.01M $109M
CILOSTAZOL 1.01M $21.7M
OFLOXACIN 999K $23.6M
RENVELA 997K $1.25B
DEXTROAMPHETAMINE-AMPHETAMINE 995K $57.7M
DILTIAZEM HCL 993K $19.8M
VENLAFAXINE HCL 993K $35.7M
KETOROLAC TROMETHAMINE 973K $26.3M
IPRATROPIUM BROMIDE 969K $25.8M
ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM 959K $267M
LITHIUM CARBONATE 957K $7.87M
KLOR-CON M10 954K $22.4M
BENICAR HCT 951K $268M
DOXEPIN HCL 949K $30M
PATADAY 946K $166M
MYRBETRIQ 945K $320M
MORPHINE SULFATE 938K $21.1M
NABUMETONE 938K $23.5M
NIFEDICAL XL 927K $29.2M
IPRATROPIUM-ALBUTEROL 924K $19.4M
NASONEX 923K $232M
PROPRANOLOL HCL ER 918K $91.3M
QVAR 908K $170M
ALPHAGAN P 907K $170M
FLOVENT HFA 904K $246M
SEROQUEL XR 901K $584M
SENSIPAR 898K $945M
CEFDINIR 891K $28.6M
METHOCARBAMOL 889K $15.1M
DIPHENOXYLATE-ATROPINE 885K $25.6M
TOLTERODINE TARTRATE ER 880K $213M
INVOKANA 876K $408M
AMMONIUM LACTATE 869K $19.4M
IBANDRONATE SODIUM 866K $71.6M
BISOPROLOL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 858K $9.46M
TOPROL XL 849K $49.3M
ERYTHROMYCIN 848K $33.7M
FLUOCINONIDE 839K $80.8M
GLYBURIDE 825K $19.8M
ENOXAPARIN SODIUM 810K $316M
AMITIZA 795K $239M
TRAMADOL HCL-ACETAMINOPHEN 794K $16.4M
LINZESS 787K $259M
NIACIN ER 786K $178M
PENICILLIN V POTASSIUM 761K $6.52M
COLCHICINE 760K $144M
NITROFURANTOIN 748K $27M
ALBUTEROL SULFATE 746K $30.9M
FLECAINIDE ACETATE 740K $36.6M
BUTALBITAL-ACETAMINOPHEN-CAFFE 738K $37.2M
DEXAMETHASONE 737K $9.43M
ATENOLOL-CHLORTHALIDONE 733K $16.7M
DULERA 723K $230M
VYTORIN 722K $276M
CLOTRIMAZOLE 714K $21.7M
ISOSORBIDE DINITRATE 711K $52.1M
HYDROXYZINE PAMOATE 699K $8.86M
NYSTOP 697K $26.6M
DORZOLAMIDE HCL 695K $17M
TAMIFLU 694K $87.9M
FELODIPINE ER 690K $32M
DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 689K $18.3M
VICTOZA 3-PAK 686K $581M
BISOPROLOL FUMARATE 683K $19.7M
COLCRYS 673K $153M
PHENOBARBITAL 673K $21.6M
BUPROPION HCL 668K $25.6M
CALCIUM ACETATE 668K $76.2M
DIOVAN 655K $165M
LATUDA 650K $586M
NOVOLIN 70-30 647K $155M
LIDOCAINE-PRILOCAINE 643K $111M
PROCHLORPERAZINE MALEATE 626K $4.95M
METHYLPHENIDATE HCL 623K $38M
HUMULIN N 623K $134M
WELCHOL 621K $335M
MEGESTROL ACETATE 612K $21.6M
ULORIC 611K $210M
NEOMYCIN-POLYMYXIN-DEXAMETH 607K $9.89M
KLOR-CON 10 605K $16.9M
NITROGLYCERIN PATCH 599K $18.9M
METHIMAZOLE 596K $7.53M
DUREZOL 584K $90.9M
ONGLYZA 584K $264M
VIGAMOX 581K $80.8M
THEOPHYLLINE ANHYDROUS 581K $17M
HUMULIN 70-30 575K $174M
FENOFIBRIC ACID 561K $77.1M
LOPERAMIDE 558K $10.9M
MIDODRINE HCL 557K $45.6M
PRISTIQ ER 557K $171M
CARBIDOPA-LEVODOPA ER 557K $35.5M
NOVOLOG MIX 70-30 FLEXPEN 551K $414M
CREON 546K $373M
LETROZOLE 542K $12.5M
ECONAZOLE NITRATE 541K $119M
NADOLOL 535K $66.9M
CLONIDINE 534K $90.2M
ALFUZOSIN HCL ER 532K $11.7M
PRAZOSIN HCL 527K $16.7M
SUBOXONE 526K $164M
MINOCYCLINE HCL 522K $14.2M
BENAZEPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 514K $39.6M
TERBINAFINE HCL 511K $5.04M
TOVIAZ 505K $146M
AGGRENOX 504K $234M
ESZOPICLONE 495K $31.5M
ETODOLAC 494K $31.3M
INDAPAMIDE 492K $8.54M
TRUVADA 491K $687M
DILT-XR 489K $20.3M
NORVIR 487K $166M
NYSTATIN-TRIAMCINOLONE 484K $66M
TOBRAMYCIN-DEXAMETHASONE 484K $43.6M
AZOPT 483K $131M
TAMOXIFEN CITRATE 480K $15.7M
FLUDROCORTISONE ACETATE 480K $11.9M
FOSINOPRIL SODIUM 479K $6.95M
PENTOXIFYLLINE 478K $11.1M
AMANTADINE 478K $52.4M
SUPREP 474K $38.5M
VIMPAT 471K $302M
EFFIENT 469K $202M
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 468K $10.4M
CARBAMAZEPINE ER 466K $67.8M
BETAMETHASONE DIPROPIONATE 463K $31.2M
RAPAFLO 458K $119M
COUMADIN 456K $43.6M
ALCOHOL PREP PADS 449K $20.8M
MOMETASONE FUROATE 448K $9.61M
CICLOPIROX 446K $21.9M
DICLOFENAC POTASSIUM 445K $14.1M
VERAPAMIL HCL 443K $17.4M
SILVER SULFADIAZINE 435K $9.35M
BREO ELLIPTA 434K $140M
MULTAQ 433K $263M
SANTYL 432K $128M
GENTAMICIN SULFATE 432K $11.1M
ESTRACE 430K $101M
LITHIUM CARBONATE ER 429K $8.57M
NOVOLIN R 429K $64.1M
CHOLESTYRAMINE 428K $46.3M
AZATHIOPRINE 427K $21.7M
PATANOL 427K $113M
LIOTHYRONINE SODIUM 426K $15.9M
HUMULIN R 425K $67.5M
TESTOSTERONE CYPIONATE 417K $20.7M
LEFLUNOMIDE 413K $45.3M
ILEVRO 411K $95.2M
INVEGA SUSTENNA 410K $663M
DIGITEK 407K $18.3M
NOVOLIN N 402K $79.6M
CLARITHROMYCIN 401K $19.9M
ADVAIR HFA 398K $162M
LOTEMAX 394K $76.9M
INSULIN SYRINGE 392K $10.4M
CARAFATE 391K $86.5M
GLIPIZIDE-METFORMIN 390K $31.2M
ENDOCET 387K $26.6M
TELMISARTAN 382K $35.8M
VANCOMYCIN HCL 381K $116M
URSODIOL 379K $137M
CAPTOPRIL 378K $43.3M
BRILINTA 377K $129M
PROVENTIL HFA 375K $31.5M
SULFASALAZINE 374K $12M
PROCTOZONE-HC 372K $21.8M
DESONIDE 371K $61.6M
AMLODIPINE-VALSARTAN 369K $54.3M
CLINDAMYCIN PHOSPHATE 368K $29.3M
LIDOCAINE HCL 368K $5.73M
ENBREL 366K $1.38B
DEXTROAMPHETAMINE-AMPHET ER 364K $58.5M
IRBESARTAN-HYDROCHLOROTHIAZIDE 363K $13.1M
CHANTIX 360K $98.2M
DALIRESP 359K $107M
RIVASTIGMINE 359K $45.3M
ZOLPIDEM TARTRATE ER 359K $32.6M
HYDROXYUREA 358K $11.5M
ATROVENT HFA 356K $115M
NUEDEXTA 354K $138M
VICTOZA 2-PAK 354K $177M
CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 351K $8.03M
POTASSIUM CITRATE ER 346K $63.9M
CALCITONIN-SALMON 345K $23.6M
VAGIFEM 341K $87.6M
ANDROGEL 341K $245M
BICALUTAMIDE 341K $11M
REPAGLINIDE 340K $35.8M
ZONISAMIDE 338K $10.3M
PROPAFENONE HCL 336K $13.9M
AZOR 335K $105M
FLUOROURACIL 332K $63.7M
GLYBURIDE-METFORMIN HCL 331K $8.49M
IMIPRAMINE HCL 329K $8.36M
TAZTIA XT 324K $14.6M
PROCTOSOL-HC 324K $16.1M
GALANTAMINE HBR 323K $34.6M
TUDORZA PRESSAIR 322K $107M
PREZISTA 321K $413M
TRIHEXYPHENIDYL HCL 319K $3.48M
FLUVOXAMINE MALEATE 318K $9.25M
ISENTRESS 317K $397M
SINGLE USE SWAB 317K $1.59M
FLUPHENAZINE HCL 315K $5.64M
UNIFINE PENTIPS 313K $8.39M
RIZATRIPTAN 312K $12.6M
NOVOLOG MIX 70-30 311K $178M
SPIRONOLACTONE-HCTZ 307K $15.8M
CHLORPROMAZINE HCL 307K $113M
PERPHENAZINE 305K $27.9M
RISPERDAL CONSTA 304K $269M
POLYMYXIN B SUL-TRIMETHOPRIM 302K $2.67M
NEOMYCIN-POLYMYXIN-HYDROCORT 301K $8.79M
HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN 301K $226M
ACETAZOLAMIDE 301K $37.2M
SPIRIVA RESPIMAT 300K $110M
VIIBRYD 298K $65.7M
TRIMETHOPRIM 298K $4.65M
HUMIRA PEN 297K $1.21B
MYCOPHENOLATE MOFETIL 294K $30.8M
TOLTERODINE TARTRATE 293K $39.6M
NOVOFINE 32 293K $15.9M
CEFTRIAXONE 292K $17.2M
PILOCARPINE HCL 292K $31.5M
ASMANEX 292K $74.2M
JANUMET XR 289K $127M
SULINDAC 288K $4.93M
COLESTIPOL HCL 286K $27.1M
DILANTIN 286K $23.5M
NATEGLINIDE 284K $29.4M
MINOXIDIL 283K $5.54M
FLUOROMETHOLONE 282K $22.6M
INVEGA 281K $290M
METHENAMINE HIPPURATE 276K $26.9M
VALPROIC ACID 275K $6.2M
CICLOPIROX 274K $10.5M
BESIVANCE 274K $37.8M
AZILECT 273K $189M
LIDOCAINE HCL VISCOUS 272K $2.48M
GAVILYTE-N 271K $5.01M
GAVILYTE-G 270K $3.75M
XOPENEX HFA 269K $20.6M
NYAMYC 268K $11M
PHENYTOIN 267K $9.92M
PERMETHRIN 266K $23.7M
CIALIS 266K $70.7M
TOBRAMYCIN 264K $2.5M
LIDODERM 264K $107M
ENALAPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 261K $3.76M
MODAFINIL 261K $124M
EPIPEN 2-PAK 259K $121M
OPANA ER 258K $147M
BETAMETHASONE VALERATE 256K $12.2M
XIFAXAN 253K $376M
RABEPRAZOLE SODIUM 252K $22.1M
ATRIPLA 251K $590M
PROLENSA 251K $55.1M
BETHANECHOL CHLORIDE 249K $16.3M
LIVALO 247K $66.9M
CELEBREX 247K $87.1M
INDOMETHACIN 245K $4.28M
BETAMETHASONE DIPROPIONATE 242K $15.1M
NAPROXEN SODIUM 240K $8.21M
K-TAB ER 238K $8.33M
COPAXONE 238K $1.38B
ARMOUR THYROID 237K $7.28M
TIKOSYN 234K $113M
NEOMYCIN-POLYMYXIN-HC 234K $8.15M
TRANSDERM-SCOP 233K $27.2M
MOVIPREP 229K $18.6M
TACROLIMUS 229K $52.6M
SSD 228K $4.59M
HARVONI 226K $7.03B
RISEDRONATE SODIUM 225K $60.2M
PROGESTERONE 221K $16.3M
HUMALOG MIX 75-25 221K $131M
CIPRODEX 220K $39.6M
BUDESONIDE 219K $63.3M
HALOPERIDOL DECANOATE 218K $17M
GENERLAC 218K $3.98M
LIALDA 218K $169M
SIMBRINZA 215K $29.7M
EXEMESTANE 213K $85.7M
BOOSTRIX TDAP 212K $12.3M
COREG CR 212K $76.9M
PREMPRO 212K $41M
PEG 3350-ELECTROLYTE 211K $3.71M
ISOSORBIDE MONONITRATE 208K $2.92M
KLOR-CON 8 207K $6.64M
ACARBOSE 206K $11.9M
CEFADROXIL 205K $2.52M
REVLIMID 205K $2.08B
TRIBENZOR 205K $62.9M
PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 203K $19M
JALYN 201K $49.2M
TROSPIUM CHLORIDE 199K $22.2M
DESOXIMETASONE 199K $27.4M
ANORO ELLIPTA 199K $68.7M
ALCOHOL PADS 198K $6.88M
BUTRANS 198K $70.8M
ZALEPLON 197K $5.58M
TELMISARTAN-HYDROCHLOROTHIAZID 197K $30.6M
FORTEO 195K $430M
DICLOFENAC SODIUM ER 195K $4.64M
BRINTELLIX 191K $57.5M
VASCEPA 191K $44.7M
OLANZAPINE ODT 191K $34.9M
ADACEL TDAP 190K $11M
REYATAZ 188K $249M
HYDROCODONE-IBUPROFEN 188K $7.38M
PHENAZOPYRIDINE HCL 187K $7.52M
VERAPAMIL SR 186K $12.4M
CANDESARTAN CILEXETIL 186K $24.7M
DESMOPRESSIN ACETATE 186K $20.2M
SODIUM CHLORIDE 185K $4.29M
SAVELLA 181K $49.8M
VITAMIN D2 181K $644K
MOXIFLOXACIN HCL 179K $20.2M
BUDESONIDE EC 178K $145M
BYETTA 178K $123M
AMPICILLIN TRIHYDRATE 178K $1.18M
PEG 3350-ELECTROLYTE 176K $1.81M
METHYLPHENIDATE ER 176K $39.8M
VIREAD 175K $162M
PEN NEEDLE 174K $3.3M
EPZICOM 174K $211M
ENTACAPONE 173K $53M
NOVOFINE 172K $8.07M
KOMBIGLYZE XR 171K $75.1M
ASPIRIN-DIPYRIDAMOLE ER 169K $71.5M
NOVOFINE AUTOCOVER 168K $9.67M
ULTICARE 167K $6.68M
GAVILYTE-C 166K $2.5M
PIOGLITAZONE-METFORMIN 166K $36.7M
EPLERENONE 165K $22.5M
ENULOSE 164K $2.69M
ROZEREM 162K $45.3M
VIAGRA 162K $25.6M
GLYCOPYRROLATE 161K $8.52M
PROLIA 160K $151M
PROSOL 160K $32.2M
TRAMADOL HCL ER 160K $21M
METAXALONE 158K $40.6M
MUPIROCIN 157K $14.3M
HYDROCORTISONE VALERATE 157K $21M
TEKTURNA 156K $37.1M
FAMCICLOVIR 155K $8.81M
TRIAZOLAM 154K $5.9M
PIROXICAM 153K $13.5M
FOLIC ACID 153K $456K
BYDUREON PEN 151K $96M
SAPHRIS 150K $99.9M
OXYMORPHONE HCL ER 149K $49.2M
DESLORATADINE 148K $8.27M
TIVICAY 147K $215M
LEVOXYL 147K $4.37M
PROCRIT 145K $176M
MISOPROSTOL 144K $9.09M
CYPROHEPTADINE HCL 143K $5.65M
EASY TOUCH PEN NEEDLE 143K $3.83M
TRANDOLAPRIL 143K $3.37M
ASACOL HD 143K $118M
APRISO 143K $67.8M
TERCONAZOLE 142K $5.2M
RIVASTIGMINE 141K $53.7M
LOVAZA 141K $39.4M
VYVANSE 140K $35M
DILTIAZEM 12HR ER 140K $19.8M
DUTASTERIDE 139K $28.9M
CARBIDOPA-LEVODOPA-ENTACAPONE 138K $44.9M
GATIFLOXACIN 138K $13.1M
SURE COMFORT 137K $3.4M
DRONABINOL 137K $49.5M
AMLODIPINE-ATORVASTATIN 137K $43.1M
TECFIDERA 136K $875M
HEPARIN SODIUM 136K $6.38M
BUPRENORPHINE-NALOXONE 136K $36.1M
QUINAPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 136K $7.05M
STRATTERA 135K $56.1M
FLUOCINOLONE ACETONIDE 135K $16.3M
PEG-3350 AND ELECTROLYTES 134K $1.85M
LEVOBUNOLOL HCL 133K $2.64M
TRETINOIN 133K $24.5M
CLOMIPRAMINE HCL 132K $73.8M
SEREVENT DISKUS 132K $48.4M
ENABLEX 131K $46.9M
PULMICORT FLEXHALER 131K $30.3M
BACITRACIN 130K $9.27M
BYDUREON 130K $83M
SULFASALAZINE DR 130K $6.43M
ACTONEL 130K $45.3M
CEFPODOXIME PROXETIL 129K $12.1M
TEGRETOL XR 128K $23.1M
DYMISTA 126K $25M
NEVANAC 126K $30.3M
GLEEVEC 125K $1.23B
VALPROIC ACID 125K $4.68M
ACEBUTOLOL HCL 124K $2.76M
CALCIPOTRIENE 124K $50.5M
FLOVENT DISKUS 123K $25.8M
ZAFIRLUKAST 123K $14.9M
HALOBETASOL PROPIONATE 122K $17.5M
SILDENAFIL 121K $37.7M
CIMETIDINE 120K $4.09M
PARICALCITOL 120K $27.2M
HUMULIN 70/30 KWIKPEN 119K $74.7M
FARXIGA 118K $52.9M
TRIFLUOPERAZINE HCL 117K $8.34M
PREVACID 117K $53.3M
NUVIGIL 116K $74.1M
THIORIDAZINE HCL 116K $5.08M
CYMBALTA 114K $41.6M
EXFORGE 114K $33M
BALSALAZIDE DISODIUM 113K $21.3M
ELMIRON 112K $85.1M
THIOTHIXENE 111K $8.82M
IMIQUIMOD 111K $15.7M
AMLODIPINE-VALSARTAN-HCTZ 111K $23.7M
NALTREXONE HCL 110K $5.56M
SODIUM CHLORIDE 109K $1.54M
SURE COMFORT 109K $3.72M
JENTADUETO 109K $46.5M
DICLOFENAC SODIUM-MISOPROSTOL 108K $20.9M
STRIBILD 107K $284M
GUANFACINE HCL 107K $1.26M
LEVETIRACETAM ER 107K $8.67M
EPITOL 106K $6.61M
VERAPAMIL ER PM 106K $11.2M
TOBRADEX 105K $21M
ZENPEP 105K $73.5M
PENTASA 105K $95.1M
LIPITOR 105K $43.3M
PROBENECID 105K $4.85M
CHLORDIAZEPOXIDE HCL 105K $972K
NEUPRO 104K $66.1M
SURE COMFORT 104K $2.62M
LOXAPINE 103K $4.72M
DESIPRAMINE HCL 102K $10.9M
FORADIL 102K $31M
INTELENCE 101K $107M
ZYTIGA 100K $790M
OXAZEPAM 100K $5.96M
AMILORIDE-HYDROCHLOROTHIAZIDE 100K $2.21M
DAPSONE 99.2K $4.89M
TOUJEO SOLOSTAR 99.1K $56.9M
KIONEX 98.9K $5.8M
FLUNISOLIDE 98.8K $5.63M
HUMIRA 97.9K $402M
GLUCAGON EMERGENCY KIT 97.5K $28.1M
HUMULIN R U-500 97.2K $159M
DELZICOL 96.6K $54.3M
ORPHENADRINE CITRATE 96.4K $3.13M
RIFAMPIN 96.3K $5.74M
AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE 95.3K $5.63M
TROSPIUM CHLORIDE ER 94.9K $22.1M
CHOLESTYRAMINE LIGHT 93.9K $9.68M
CROMOLYN SODIUM 93.4K $4.26M
SPS 92.9K $5.24M
TRIUMEQ 92.8K $215M
ABILIFY MAINTENA 92.2K $148M
SULFACETAMIDE SODIUM 91.5K $3.72M
BUPRENORPHINE HCL 90.9K $11M
ATELVIA 90.3K $23.1M
XTANDI 90.1K $791M
AMILORIDE HCL 89.6K $4.37M
HALOPERIDOL DECANOATE 100 89.4K $7.48M
INVANZ 89.2K $43.9M
HUMULIN N KWIKPEN 88.3K $45.6M
NUCYNTA 87.7K $35.9M
LEUCOVORIN CALCIUM 87.5K $3.52M
FLUPHENAZINE DECANOATE 85.5K $12.2M
PROPAFENONE HCL ER 85.3K $48.6M
PLAVIX 85K $24.7M
SELENIUM SULFIDE 84.4K $1.44M
ADCIRCA 83.5K $212M
SOTALOL AF 83.4K $2.28M
FETZIMA 82.9K $24M
CEVIMELINE HCL 82.7K $22.8M
OXYCODONE HCL ER 82.6K $43.3M
TRICOR 82.3K $14.5M
PROTONIX 82.2K $27M
BUTALBITAL-ASPIRIN-CAFFEINE 81.3K $5.36M
RISPERIDONE ODT 81.1K $13.3M
ROPINIROLE ER 80.4K $16.5M
MERCAPTOPURINE 80.3K $10.4M
SUSTIVA 80K $71.6M
LAMICTAL 79.6K $85M
AMPYRA 79.3K $176M
CLICKFINE 79.1K $1.62M
OXAPROZIN 78.9K $12.7M
ESTAZOLAM 78.4K $1.56M
KEPPRA 78.3K $85.2M
COMPLERA 78.1K $177M
TESTOSTERONE 77K $34.2M
NUCYNTA ER 76.9K $36.7M
LAMIVUDINE 76.3K $17.6M
KALETRA 75.6K $66.8M
PREVALITE 75.2K $9.33M
FLECTOR 75.2K $32M
METOPROLOL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 75K $4.81M
PEN NEEDLES 75K $2.21M
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 74.9K $1.37M
NISOLDIPINE 74.1K $24.7M
ALCOHOL SWABS 74K $231K
VICODIN 73.9K $4.99M
ETODOLAC ER 72.5K $8.32M
LAMOTRIGINE ER 72.5K $39.7M
ESTRING 72.5K $19.9M
PINDOLOL 72K $6.24M
OLOPATADINE HCL 71.6K $15.7M
SF 5000 PLUS 71K $536K
PROPYLTHIOURACIL 70.9K $4.88M
SELEGILINE HCL 69.6K $7.99M
ATROPINE SULFATE 69.4K $2.08M
ABACAVIR 69.2K $24.6M
FANAPT 68.1K $62.4M
DONEPEZIL HCL ODT 68K $2.62M
VIVELLE-DOT 67.9K $9.62M
CHLORZOXAZONE 67.9K $2.06M
SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 67.6K $5.55M
HALOPERIDOL LACTATE 67.2K $1.56M
ZIOPTAN 66.4K $11.5M
LEXAPRO 66.4K $22.2M
DIPYRIDAMOLE 66.4K $2.16M
ONFI 66.1K $56.6M
PREVIDENT 66.1K $934K
FOSRENOL 66.1K $88.1M
PRENATAL PLUS 65.5K $1.01M
EVISTA 64.5K $20.8M
FLUOCINOLONE ACETONIDE OIL 64.4K $10.7M
TARCEVA 64.4K $412M
GLUCAGEN 64.2K $16.1M
IMBRUVICA 64.2K $591M
CEFPROZIL 63.9K $2.57M
MEXILETINE HCL 63.4K $7.3M
NITROGLYCERIN 63.4K $14.3M
BUTALB-CAFF-ACETAMINOPH-CODEIN 62.8K $5.14M
OXYMORPHONE HCL 62.7K $15.2M
MOEXIPRIL HCL 62.2K $3.51M
PROBENECID-COLCHICINE 62.1K $2.9M
NAPHAZOLINE HCL 61.1K $396K
RELPAX 61.1K $27.2M
CLOBETASOL EMOLLIENT 61.1K $8.06M
NIZATIDINE 61K $1.89M
APIDRA SOLOSTAR 60.9K $37.6M
LETAIRIS 60.5K $463M
MATZIM LA 60.3K $8.16M
BIDIL 59.8K $15.8M
JARDIANCE 59.8K $27M
ALREX 58.7K $13.7M
CEFEPIME HCL 58.6K $9.13M
ENTECAVIR 58.4K $59.4M
CABERGOLINE 57.9K $8.66M
ALPRAZOLAM ER 57.6K $1.74M
GILENYA 57.5K $388M
SILENOR 57.4K $18.9M
VALGANCICLOVIR HCL 57.1K $130M
NORVASC 56.8K $12.9M
ACETIC ACID 56.6K $1.21M
EDARBYCLOR 55.8K $11.6M
DICLOXACILLIN SODIUM 55.7K $1.54M
AVONEX PEN 55.5K $321M
BROMFENAC SODIUM 55.4K $7.84M
EASY TOUCH 55.3K $1.19M
ETHAMBUTOL HCL 55.3K $4.32M
AVONEX 55K $312M
FLUOCINOLONE ACETONIDE 55K $9.98M
GRALISE 54.9K $24.6M
PERPHENAZINE-AMITRIPTYLINE 54.8K $4.73M
BROMOCRIPTINE MESYLATE 54.4K $14.2M
EDARBI 53.9K $11.9M
THEOPHYLLINE 53.9K $3.47M
FLURAZEPAM HCL 53.8K $822K
DEXTROAMPHETAMINE SULFATE ER 53.5K $14.8M
FINACEA 53.3K $14.5M
ISONIAZID 53K $456K
NOVOTWIST 53K $2.62M
TRULICITY 53K $35.7M
AFEDITAB CR 52.8K $1.69M
BELSOMRA 52.7K $13.6M
NEFAZODONE HCL 52.5K $6.08M
MEROPENEM 52.2K $9.72M
NARATRIPTAN HCL 52.1K $3.44M
TOPAMAX 52K $54.2M
DIOVAN HCT 51.7K $17.5M
LAMIVUDINE-ZIDOVUDINE 51.6K $26.9M
DEPAKOTE ER 51.6K $21.6M
ESTROPIPATE 51.5K $1.25M
GLYBURIDE MICRONIZED 50.9K $743K
DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 50.4K $8.05M
METHAZOLAMIDE 50.2K $17.1M
NEOMYCIN SULFATE 50.2K $1.2M
EFFEXOR XR 50.1K $25.6M
TEGRETOL 49.5K $13.2M
COSOPT PF 49.2K $7.33M
DENTA 5000 PLUS 49K $378K
RENAGEL 48.6K $59.6M
ELIDEL 48.2K $21.9M
XELJANZ 48.1K $147M
FLURBIPROFEN SODIUM 47.4K $391K
BEPREVE 47.4K $11.8M
LANOXIN 47.4K $6.76M
REBIF 47.3K $274M
SOVALDI 47.1K $1.32B
CANDESARTAN-HYDROCHLOROTHIAZID 47K $6.45M
AZASITE 46.7K $7.78M
METHYLDOPA 46.4K $931K
ATOVAQUONE-PROGUANIL HCL 46.3K $5.72M
AUBAGIO 46.3K $292M
TRAVOPROST 45.8K $6.68M
ANAGRELIDE HCL 45.8K $6.91M
DIFLUNISAL 45.7K $3.91M
CYCLOSPORINE MODIFIED 45.6K $7.93M
SINGULAIR 45.5K $13.5M
METHOTREXATE SODIUM 45.3K $660K
UNIFINE PENTIPS PLUS 45.3K $1.3M
XALATAN 45.1K $8.37M
EASY TOUCH ALCOHOL PREP PADS 44.7K $206K
TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 44.7K $879K
DANTROLENE SODIUM 44.6K $4.97M
COMFORT EZ 44.5K $3.1M
RISEDRONATE SODIUM DR 44.5K $10.1M
CANASA 44.4K $38.5M
BUTORPHANOL TARTRATE 44.4K $3.55M
INVOKAMET 44.2K $19M
LEVALBUTEROL HCL 44.2K $6.03M
LORAZEPAM INTENSOL 43.9K $1.66M
FLUVASTATIN SODIUM 43.7K $8.79M
CONSTULOSE 43.5K $890K
ESTRADIOL-NORETHINDRONE ACETAT 43.1K $6.54M
ARANESP 42.9K $54.9M
EPINASTINE HCL 42.8K $2.96M
FORTICAL 42.5K $3.53M
ORENCIA 42.5K $149M
GLUMETZA 42.5K $153M
JUBLIA 42.2K $28.1M
IVERMECTIN 42K $1.42M
TRACLEER 41.6K $352M
OMEPRAZOLE-SODIUM BICARBONATE 41.5K $27.7M
TIROSINT 41.2K $6.03M
CUBICIN 40.5K $96.5M
NORETHINDRONE ACETATE 40.3K $2.94M
BETASERON 40.3K $242M
VICODIN ES 40.2K $4.52M
BETAXOLOL HCL 40.1K $2.96M
GENTAK 39.9K $668K
HYDROMORPHONE ER 39.5K $31.1M
LASTACAFT 39.4K $6.88M
EXFORGE HCT 39.1K $10.6M
ALCLOMETASONE DIPROPIONATE 39K $2.41M
SPRINTEC 38.9K $622K
APIDRA 38.8K $20.3M
DEXTROSE 5%-0.45% NACL 38.7K $586K
THEO-24 38.6K $5.24M
HYDROCORTISONE-ACETIC ACID 38.5K $4.22M
PROMETHEGAN 38.4K $6.45M
SURE COMFORT 38.1K $973K
LOVENOX 38.1K $18.5M
DEPAKOTE 38K $18.8M
CLARITHROMYCIN ER 37.8K $2.72M
JAKAFI 37.8K $373M
ISTALOL 37.7K $10.4M
ULTRA COMFORT 37.5K $661K
TANZEUM 37.4K $16.2M
ZOLMITRIPTAN 37.3K $4.96M
SEROQUEL 37.3K $22.5M
LEVOCARNITINE 37.2K $2.77M
MONOJECT INSULIN SYRINGE 37.2K $1.2M
BACITRACIN-POLYMYXIN 37.2K $717K
EASY COMFORT PEN NEEDLES 37K $1.96M
FAZACLO 36.6K $32.6M
ACIPHEX 36.5K $30.8M
PROAIR RESPICLICK 36.3K $2.07M
PAZEO 36.3K $6.06M
TETRACYCLINE HCL 36.3K $8.81M
DEPO-TESTOSTERONE 36.3K $2.2M
BETOPTIC S 36.2K $11.5M
AFINITOR 36K $394M
DIPHENHYDRAMINE HCL 35.5K $678K
PREDNISOLONE 35.5K $346K
FLURBIPROFEN 35.2K $1.11M
PIPERACILLIN-TAZOBACTAM 35.2K $6.67M
ESBRIET 34.7K $275M
KETOPROFEN 34.5K $11.4M
CLIMARA 34.4K $5.05M
ACITRETIN 34.4K $30.9M
ULTRA COMFORT 34.3K $587K
BUTALBITAL COMPOUND-CODEINE 34.3K $4.79M
SELZENTRY 34.2K $47.5M
HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN 34.1K $30.8M
MENEST 33.8K $2.51M
NAFTIN 33.8K $13.3M
CIMZIA 33.7K $132M
PACERONE 33.6K $3.07M
COZAAR 33.5K $6.75M
GAMMAGARD LIQUID 33.5K $301M
CLOZAPINE ODT 33.5K $13M
OTEZLA 33.3K $75.7M
BETIMOL 33.2K $4.64M
RIBAVIRIN 33K $6.57M
MOVANTIK 32.9K $8.56M
QNASL 32.9K $5.92M
DEMECLOCYCLINE HCL 32.7K $12.1M
CARBATROL 32.6K $7.08M
VERAMYST 32.6K $6.84M
TRUEPLUS INSULIN SYRINGE 32.4K $713K
FONDAPARINUX SODIUM 32.1K $49.9M
TEKTURNA HCT 31.9K $8.05M
PALIPERIDONE ER 31.8K $27.7M
CODEINE SULFATE 31.8K $1.79M
CEFAZOLIN SODIUM 31.7K $1.96M
LESCOL XL 31.4K $12M
DEXTROSE IN WATER 31.3K $1.48M
HYDROCORTISONE BUTYRATE 31.3K $3.37M
LUNESTA 31.2K $13.2M
SPRYCEL 31K $280M
MONUROL 31K $4.79M
POMALYST 30.8K $359M
NEVIRAPINE 30.7K $2.33M
DILANTIN 30.7K $1.82M
OPSUMIT 30.6K $230M
IBRANCE 30.6K $306M
PERINDOPRIL ERBUMINE 30.4K $1.34M
XANAX 30.3K $9.49M
TASIGNA 30.2K $260M
EASY-TOUCH INSULIN SYRINGE 30K $690K
WELLBUTRIN XL 29.9K $55.1M
ERYTHROMYCIN 29.7K $2.01M
SUMATRIPTAN 29.6K $9.13M
SODIUM CHLORIDE 29.6K $570K
ITRACONAZOLE 29.6K $11.8M
PROGRAF 29.5K $17.7M
RYTARY 29.4K $19.1M
VELPHORO 29.4K $43M
ACAMPROSATE CALCIUM 29.2K $4.29M
PREPOPIK 29.1K $3.2M
TESTIM 29.1K $18.6M
NEURONTIN 28.6K $17.6M
MOEXIPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 28.6K $1.32M
AMBIEN 28.4K $13.6M
AMOXICILLIN-CLAVULANATE POT ER 28.4K $2.93M
FOSINOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 28.4K $1.97M
PERCOCET 28.4K $38.1M
CAPTOPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE 27.9K $3.48M
EMTRIVA 27.8K $12.8M
DISULFIRAM 27.8K $2.68M
MICARDIS 27.5K $6.75M
ZYPREXA 27.4K $24.5M
LEVEMIR FLEXPEN 27.4K $10.3M
ATOVAQUONE 27.3K $32.7M
PREZCOBIX 27.1K $40.3M
LEXIVA 27.1K $34.3M
PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 26.8K $982K
MINIVELLE 26.8K $3.83M
MICARDIS HCT 26.8K $6.91M
CARTEOLOL HCL 26.7K $418K
ADDERALL XR 26.6K $9.17M
VIMOVO 26.5K $41.3M
ZOLOFT 26.3K $10.1M
PHENADOZ 26.3K $3.57M
NEUPOGEN 26.3K $76.1M
LASIX 26.2K $1.29M
PHENYTEK 26K $2.02M
KENALOG-40 26K $540K
TRILYTE WITH FLAVOR PACKETS 25.8K $496K
HUMALOG MIX 50-50 25.8K $19.3M
MEPERIDINE HCL 25.6K $1.33M
FLUOCINONIDE-E 25.6K $2.64M
NICOTROL 25.6K $7.61M
RILUZOLE 25.5K $8.15M
ACETYLCYSTEINE 25.5K $1.37M
EDECRIN 25.4K $33.9M
TIAGABINE HCL 25.3K $11.3M
SIMPONI 25.2K $102M
PHOSPHA 250 NEUTRAL 25.2K $937K
KEPPRA XR 25.1K $24.2M
VORICONAZOLE 25.1K $29.3M
WATER 25K $531K
DETROL LA 24.9K $9.32M
XENAZINE 24.9K $227M
ONDANSETRON HCL 24.9K $435K
OFEV 24.6K $199M
SODIUM BICARBONATE 24.5K $1.47M
AXIRON 24.5K $16.2M
DISOPYRAMIDE PHOSPHATE 24.4K $2.26M
SALSALATE 24.3K $4.16M
COMBIPATCH 24.2K $4.12M
BROVANA 24.1K $12.4M
ERY-TAB 24.1K $6.53M
SIMCOR 23.9K $8.44M
ZOCOR 23.8K $7.38M
LAMICTAL XR 23.7K $32.9M
BANZEL 23.6K $47.9M
DEXTROSE IN WATER 23.6K $529K
MYCOPHENOLIC ACID 23.5K $15.7M
PENNSAID 23.5K $34.6M
FELBAMATE 23.4K $14.9M
PROZAC 23.2K $17.9M
PANCRELIPASE 5,000 23.1K $3.6M
DURAGESIC 22.8K $29.1M
ERYTHROMYCIN-BENZOYL PEROXIDE 22.8K $2.64M
NITRO-BID 22.7K $1.1M
SURE COMFORT ALCOHOL 22.6K $192K
PROCHLORPERAZINE 22.5K $2.61M
NEVIRAPINE ER 22.5K $13M
TRILEPTAL 22.1K $18.5M
BENZONATATE 22K $274K
ALVESCO 21.8K $7.45M
NAMZARIC 21.4K $6.76M
ISRADIPINE 21.4K $2.79M
ASCOMP WITH CODEINE 21.4K $2.74M
APTIOM 21.4K $19.7M
SF 21.1K $152K
DENAVIR 21.1K $16.1M
CHLORDIAZEPOXIDE-AMITRIPTYLINE 21.1K $1.81M
EDURANT 20.9K $18.2M
HORIZANT 20.8K $9.71M
SIROLIMUS 20.8K $17.1M
ZIRGAN 20.8K $6.05M
HYZAAR 20.6K $4.37M
CYCLOPENTOLATE HCL 20.6K $384K
EASY TOUCH 20.6K $453K
NIASPAN 20.5K $7.81M
PREVIDENT 5000 SENSITIVE 20.5K $281K
OLANZAPINE-FLUOXETINE HCL 20.4K $8.37M
PREVIDENT 5000 20.4K $283K
NEXAVAR 20.2K $206M
MONOJECT INSULIN SAFETY SYRNG 20.2K $763K
MESTINON 20.2K $25.8M
CLINISOL 20.1K $2.73M
GAMUNEX-C 20K $143M
FLUVOXAMINE MALEATE ER 19.8K $7.85M
JUNEL FE 19.8K $451K
GLUCOPHAGE 19.8K $3.05M
INCRUSE ELLIPTA 19.7K $5.55M
CYTOMEL 19.5K $1.98M
CEFACLOR 19.4K $988K
QUININE SULFATE 19.4K $4.82M
METHYLPHENIDATE LA 19.2K $3.7M
TRINESSA 19K $361K
XOLAIR 19K $61.3M
COSOPT 19K $3.96M
UNITHROID 18.9K $613K
MEGACE ES 18.8K $16.5M
NIFEDIPINE 18.8K $1.54M
BARACLUDE 18.7K $24M
STIOLTO RESPIMAT 18.6K $6.82M
LAMIVUDINE HBV 18.5K $6.98M
ZIDOVUDINE 18.5K $751K
GOLYTELY 18.5K $303K
DIFLORASONE DIACETATE 18.4K $6.75M
PRED FORTE 18.4K $3.03M
CHLOROTHIAZIDE 18.3K $711K
TROKENDI XR 18.3K $13.3M
OSENI 18.1K $7.65M
RELISTOR 18K $22.1M
LEVOFLOXACIN-D5W 17.9K $903K
ACTEMRA 17.9K $43.5M
TIMOPTIC OCUDOSE 17.6K $8.28M
KRISTALOSE 17.6K $6.47M
ZYLET 17.6K $4.03M
LUPRON DEPOT 17.5K $44.2M
XYREM 17.5K $164M
REBIF REBIDOSE 17.4K $104M
TOBRAMYCIN SULFATE 17.2K $3.32M
VOTRIENT 17.1K $127M
METHSCOPOLAMINE BROMIDE 17.1K $2.27M
NICARDIPINE HCL 17K $3.05M
OXYTROL 17K $9.32M
SUTENT 17K $161M
SUPRAX 17K $4.13M
BOTOX 17K $20.7M
VALIUM 17K $6.99M
STELARA 17K $205M
NIACOR 16.9K $521K
ULTICARE 16.8K $456K
INCONTROL PEN NEEDLE 16.7K $401K
AMIKACIN SULFATE 16.6K $1.38M
PENTAZOCINE-NALOXONE HCL 16.6K $3.02M
PAXIL 16.5K $4.58M
LOTREL 16.4K $6.14M
ZORVOLEX 16.4K $3.49M
PREPLUS 16.4K $212K
DYRENIUM 16.3K $6.21M
VGO 40 16.3K $5.07M
CLOZARIL 16.3K $18.6M
INTRALIPID 16.2K $4.15M
FLAVOXATE HCL 16.2K $1.14M
TERBUTALINE SULFATE 16.2K $2.92M
HAVRIX 16.2K $1.17M
CETIRIZINE HCL 16.1K $303K
JINTELI 16.1K $1.55M
NORTREL 16.1K $359K
CRYSELLE 16.1K $382K
PHENELZINE SULFATE 16K $1.4M
VANCOMYCIN HCL 15.9K $2.27M
CARBIDOPA 15.9K $16.7M
COMPRO 15.9K $1.45M
ASTEPRO 15.8K $2.69M
CEFTAZIDIME 15.7K $1.8M
ALPRAZOLAM XR 15.7K $515K
NORCO 15.7K $5.61M
LIDOCAINE HCL 15.7K $167K
SUBSYS 15.7K $163M
NESINA 15.7K $6.78M
PICATO 15.5K $12M
COREG 15.4K $4.85M
MONOJECT INSULIN SYRINGE 15.3K $238K
TWINRIX 15.3K $1.74M
PROMETHAZINE VC 15.2K $628K
DUEXIS 15.2K $20.9M
PERFOROMIST 15.1K $9.15M
VALCYTE 15.1K $44.2M
STROMECTOL 15K $590K
EASY TOUCH 15K $317K
CYANOCOBALAMIN INJECTION 15K $217K
DOXERCALCIFEROL 15K $12.1M
EMEND 14.9K $9.33M
MIRAPEX ER 14.8K $10.4M
ZYMAXID 14.6K $1.76M
RIBASPHERE 14.5K $2.45M
TOBREX 14.5K $2.11M
LEUKERAN 14.4K $6.91M
IMIPENEM-CILASTATIN SODIUM 14.4K $2.57M
MOXEZA 14.4K $1.98M
OMNARIS 14.3K $3.49M
ETHOSUXIMIDE 14.2K $2.32M
ADEMPAS 14.2K $114M
PROMACTA 14.1K $81M
TETANUS DIPHTHERIA TOXOIDS 14.1K $619K
BUTALBITAL-ACETAMINOPHEN 14.1K $840K
TESTOSTERONE ENANTHATE 14.1K $1.1M
ATIVAN 14K $27.5M
NITRO-DUR 13.9K $2.67M
RISPERDAL 13.9K $10.7M
GUANFACINE HCL ER 13.9K $2.35M
CEFTRIAXONE 13.8K $1.3M
PROLASTIN C 13.5K $125M
FYCOMPA 13.3K $9.41M
GEODON 13.3K $12M
MEFLOQUINE HCL 13.2K $687K
PATANASE 13.2K $3.65M
ALCOHOL SWAB 13K $44.1K
ROCALTROL 13K $590K
AMOXAPINE 12.9K $818K
FML FORTE 12.9K $1.81M
DENTAGEL 12.9K $96.3K
RETIN-A 12.9K $828K
TRANYLCYPROMINE SULFATE 12.9K $4.23M
ERYTHROCIN STEARATE 12.9K $4.63M
EXALGO 12.9K $15.5M
REGRANEX 12.8K $16.8M
FML S.O.P. 12.8K $1.45M
APRI 12.8K $278K
SULFACETAMIDE-PREDNISOLONE 12.6K $231K
PRED MILD 12.5K $1.73M
ORAP 12.4K $1.8M
ZOHYDRO ER 12.3K $5.03M
OCTREOTIDE ACETATE 12.3K $7.15M
ABACAVIR-LAMIVUDINE-ZIDOVUDINE 12.2K $16.6M
GLUCOPHAGE XR 12.2K $1.71M
OXISTAT 11.8K $6.63M
AMPICILLIN-SULBACTAM 11.7K $1.43M
NEULASTA 11.6K $66.2M
CELLCEPT 11.6K $18.8M
METHYLPREDNISOLONE ACETATE 11.5K $159K
GELNIQUE 11.4K $4.17M
INSUPEN 11.3K $210K
SOLU-MEDROL 11.3K $304K
REMICADE 11.3K $57.8M
H.P. ACTHAR 11.2K $504M
PROTRIPTYLINE HCL 11.1K $1.93M
ZEGERID 11.1K $16.7M
HYSINGLA ER 11.1K $4.18M
NEOMYCIN-POLYMYXIN-GRAMICIDIN 11.1K $493K
MIDAZOLAM HCL 11.1K $57.6K
CALCIPOTRIENE-BETAMETHASONE DP 11K $9.17M
SYMLINPEN 120 11K $16.9M
GENGRAF 10.9K $2.41M
GABITRIL 10.8K $7.06M
1ST TIER UNIFINE PENTIPS 10.7K $258K
VGO 30 10.7K $3.24M
VIRACEPT 10.7K $10.9M
ZONEGRAN 10.6K $15.8M
LITE TOUCH 10.6K $754K
CILOXAN 10.6K $1.79M
PLAQUENIL 10.6K $4.04M
OPIUM TINCTURE 10.6K $5.26M
CYCLOPHOSPHAMIDE 10.6K $6.86M
DEXMETHYLPHENIDATE HCL 10.6K $687K
CORDRAN 10.5K $4.65M
TRIMETHOBENZAMIDE HCL 10.5K $904K
THALOMID 10.4K $75.5M
TOBRADEX ST 10.4K $1.73M
OXYCODONE HCL-ASPIRIN 10.4K $799K
CYCLAFEM 10.3K $245K
EPOGEN 10.3K $6.41M
ADAPALENE 10.2K $1.68M
VGO 20 10.2K $3.11M
ORENITRAM ER 10.1K $58M
OSMOPREP 10.1K $1.59M
FROVA 10.1K $7.9M
PAXIL CR 10.1K $2.76M
DANAZOL 9,995 $2.63M
BONIVA 9,988 $3.12M
DEXTROSE 5%-0.9% NACL 9,913 $161K
DESVENLAFAXINE ER 9,902 $1.82M
PIOGLITAZONE-GLIMEPIRIDE 9,863 $4.93M
PLEGRIDY PEN 9,824 $59.6M
FLUTAMIDE 9,786 $1.25M
GLYSET 9,722 $2.47M
CELEXA 9,695 $3.04M
IMIPRAMINE PAMOATE 9,658 $3.71M
ULTRAM 9,616 $3.19M
DIVIGEL 9,594 $1.39M
LOPREEZA 9,589 $1.27M
OXTELLAR XR 9,554 $5.37M
NEORAL 9,520 $3.67M
TYPHIM VI 9,476 $837K
LAMICTAL ODT 9,371 $6.41M
KADIAN 9,359 $11.2M
DEPO-ESTRADIOL 9,337 $676K
NP THYROID 9,278 $187K
NALOXONE HCL 9,218 $603K
DIDANOSINE 9,173 $1.91M
CYCLOSET 9,171 $4.32M
ORSYTHIA 9,132 $199K
FEMRING 9,123 $2.75M
STAXYN 9,055 $770K
NICOTROL NS 8,982 $3.28M
MYFORTIC 8,970 $7.86M
CLEMASTINE FUMARATE 8,929 $283K
E.E.S. 200 8,899 $5.74M
PERIOGARD 8,817 $56.9K
DEPAKOTE SPRINKLE 8,810 $3.54M
ARCAPTA NEOHALER 8,746 $2.44M
AURYXIA 8,741 $7.99M
FLUOXETINE DR 8,736 $1.61M
VALTREX 8,708 $4.65M
TACLONEX 8,698 $9.74M
RAPAMUNE 8,681 $10.5M
ZOMIG 8,550 $5.43M
GRISEOFULVIN ULTRAMICROSIZE 8,480 $2.08M
COMFORT EZ 8,479 $540K
PRANDIN 8,441 $6.2M
PRINIVIL 8,433 $915K
NOXAFIL 8,413 $44.6M
METHYLPREDNISOLONE SOD SUCC 8,385 $450K
KLOR-CON M15 8,319 $437K
DUTASTERIDE-TAMSULOSIN 8,253 $2M
OXANDROLONE 8,237 $5.05M
EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 8,068 $362K
VOL-PLUS 8,046 $144K
PRILOSEC 7,913 $3.92M
RENACIDIN 7,898 $598K
BECONASE AQ 7,887 $2.18M
VIEKIRA PAK 7,865 $220M
PAROEX 7,820 $47.2K
ZOSYN 7,816 $2.19M
BLEPHAMIDE 7,794 $1.14M
FENOFIBRIC ACID 7,781 $728K
LEVITRA 7,775 $1.11M
RIBASPHERE RIBAPAK 7,647 $9.32M
RIFABUTIN 7,591 $4.74M
TYGACIL 7,548 $8.42M
INLYTA 7,503 $80.6M
SANCUSO 7,455 $8.95M
ALPRAZOLAM ODT 7,381 $716K
LEVOCARNITINE 7,371 $626K
EQUETRO 7,361 $2.03M
ORENCIA 7,351 $19.3M
AMRIX 7,349 $7.54M
DEPO-MEDROL 7,343 $144K
NORTHERA 7,296 $46.6M
ENTRESTO 7,290 $3.24M
PRAVACHOL 7,278 $2M
SEROSTIM 7,258 $80.8M
REXULTI 7,246 $6.34M
TINIDAZOLE 7,211 $684K
MIDAZOLAM HCL 7,142 $28.2K
HIZENTRA 7,105 $32.9M
AK-POLY-BAC 7,048 $131K
QUINIDINE GLUCONATE 7,031 $4.7M
GEODON 6,992 $1.12M
KAZANO 6,969 $2.77M
STAVUDINE 6,963 $673K
PULMICORT 6,948 $5.08M
CLIMARA PRO 6,941 $1.33M
CAMBIA 6,862 $3.47M
DILAUDID 6,842 $3.07M
M-M-R II VACCINE 6,830 $524K
ERIVEDGE 6,817 $67.6M
EVOTAZ 6,790 $9.8M
ACTOS 6,764 $4.86M
ADEFOVIR DIPIVOXIL 6,755 $6.91M
NORDITROPIN FLEXPRO 6,670 $12.6M
TEFLARO 6,657 $10.3M
VANDAZOLE 6,575 $369K
MEPERIDINE HCL 6,558 $98.5K
ZEMAIRA 6,555 $65.3M
GRANISETRON HCL 6,489 $907K
QUINIDINE SULFATE 6,480 $181K
XGEVA 6,418 $12.3M
TROPICAMIDE 6,390 $79.6K
AVONEX ADMINISTRATION PACK 6,307 $35.7M
ALINIA 6,236 $4.2M
ZUBSOLV 6,231 $1.92M
TENIVAC 6,195 $297K
CEFEPIME 6,192 $1.48M
ZYPREXA RELPREVV 6,181 $7.36M
FRAGMIN 6,156 $11.4M
NITROLINGUAL 6,136 $2.19M
X-VIATE 6,101 $180K
NAFCILLIN SODIUM 6,089 $4.49M
AMOX TR-POTASSIUM CLAVULANATE 6,066 $83.1K
PROTOPIC 6,040 $2.96M
MIRAPEX 6,016 $3.26M
GELNIQUE 5,999 $1.76M
VECTICAL 5,985 $1.64M
K-SOL 5,919 $780K
VIVITROL 5,914 $7.74M
CLONIDINE HCL ER 5,903 $1.57M
ANTARA 5,860 $2.49M
FELBATOL 5,853 $11.7M
TYSABRI 5,828 $30.5M
SINEMET 25-100 5,823 $1.55M
ELIPHOS 5,719 $746K
INVIRASE 5,668 $6.01M
FOSAMAX 5,667 $965K
PRIVIGEN 5,652 $47.8M
METRONIDAZOLE 5,555 $123K
PROSCAR 5,529 $1.23M
BICILLIN L-A 5,515 $2.11M
VAQTA 5,474 $452K
TRANEXAMIC ACID 5,457 $925K
UROXATRAL 5,415 $4.34M
DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 5,399 $11.1M
CARBINOXAMINE MALEATE 5,382 $182K
BLEPHAMIDE S.O.P. 5,345 $569K
EXTAVIA 5,324 $24M
ERYPED 200 5,298 $4.07M
TYKERB 5,282 $24.5M
DAKLINZA 5,266 $112M
LINDANE 5,264 $651K
RYTHMOL SR 5,230 $4.75M
AZTREONAM 5,228 $2.92M
INVEGA TRINZA 5,227 $26M
JADENU 5,205 $42.2M
VANCOMYCIN 5,205 $350K
ZOLEDRONIC ACID 5,199 $3.06M
ZYFLO CR 5,188 $17.7M
XIGDUO XR 5,174 $2.13M
APRACLONIDINE HCL 5,172 $505K
CHLOROQUINE PHOSPHATE 5,123 $176K
CIPROFLOXACIN ER 5,111 $416K
TAFINLAR 5,076 $41.4M
BINOSTO 5,056 $889K
POLYMYXIN B SULFATE 5,037 $425K
LACTATED RINGERS 4,953 $145K
HALOPERIDOL 4,916 $159K
NEOMYCIN-POLYMYXIN B 4,912 $292K
OLYSIO 4,867 $109M
DEMEROL 4,830 $196K
SODIUM CHLORIDE 4,816 $107K
MEKINIST 4,806 $46.2M
LYNPARZA 4,781 $28.3M
EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 4,766 $228K
ZYPREXA ZYDIS 4,750 $5.2M
MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG 4,742 $126K
EURAX 4,706 $2.16M
ESOMEPRAZOLE STRONTIUM 4,704 $871K
ACETIC ACID-ALUMINUM 4,633 $273K
VIRAMUNE XR 4,565 $3.15M
GENOTROPIN 4,519 $8.42M
SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS 4,496 $88.2K
COLISTIMETHATE 4,475 $2.74M
MYCAMINE 4,447 $5.09M
ESTRADIOL VALERATE 4,415 $657K
PROMETRIUM 4,382 $693K
TRELSTAR 4,332 $10.1M
BIMATOPROST 4,243 $628K
AVASTIN 4,204 $22.3M
ALOCRIL 4,150 $804K
RITUXAN 4,138 $37.8M
NALBUPHINE HCL 4,072 $921K
CORLANOR 4,072 $1.7M
MOBIC 4,072 $1.66M
METIPRANOLOL 4,070 $139K
PEXEVA 4,068 $1.7M
TARGRETIN 4,012 $112M
URIN D.S. 4,005 $29.8K
LORZONE 3,976 $1.73M
HALOG 3,962 $2.83M
EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 3,956 $90.7K
HUMATROPE 3,947 $8.13M
NULYTELY WITH FLAVOR PACKS 3,935 $107K
KENALOG 3,933 $1.64M
ZANTAC 3,925 $1.61M
BOSULIF 3,922 $37M
SUMAVEL DOSEPRO 3,919 $5.49M
TRAVASOL 3,917 $612K
CARBOPLATIN 3,912 $251K
LEVORPHANOL TARTRATE 3,908 $2.34M
OMNITROPE 3,890 $5.65M
PEG-3350 WITH FLAVOR PACKS 3,885 $68.8K
POTIGA 3,867 $3.16M
EMBEDA 3,800 $1.83M
INTUNIV 3,785 $1.26M
CLOCORTOLONE PIVALATE 3,750 $1.28M
ZORTRESS 3,746 $7.88M
ALCOHOL PREP SWABS 3,718 $18.8K
FENTANYL CITRATE 3,705 $6.66M
SOLU-CORTEF 3,695 $170K
MONOJECT INSULIN SYRINGE 3,693 $112K
OTREXUP 3,692 $2.54M
ARESTIN 3,671 $7.28M
EVAMIST 3,659 $498K
ARALAST NP 3,644 $28.8M
DEXTROSE 5%-0.45% NACL-KCL 3,564 $58.3K
INTRON A 3,552 $7.01M
AMCINONIDE 3,532 $1.05M
ULTRA-THIN II 3,525 $117K
ALCOHOL WIPES 3,524 $13.5K
ROXICODONE 3,506 $4.22M
ZITHROMAX 3,489 $523K
PHOSPHOLINE IODIDE 3,438 $333K
TETRABENAZINE 3,426 $26.1M
LITHOBID 3,406 $1.61M
VEXOL 3,401 $352K
PRUDOXIN 3,394 $979K
CELONTIN 3,381 $785K
TOPIRAMATE ER 3,307 $1.73M
HYDROMORPHONE HCL 3,305 $968K
TOLMETIN SODIUM 3,262 $638K
MAGNESIUM SULFATE 3,238 $55.5K
FML 3,236 $387K
EGRIFTA 3,231 $12M
EVZIO 3,188 $2.1M
PROMETHAZINE-CODEINE 3,184 $19.6K
SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE 3,128 $141K
RAYOS 3,127 $8.07M
DILANTIN-125 3,118 $422K
WEBCOL 3,074 $9,451
ULTRA-THIN II 2,991 $80.6K
MIACALCIN 2,967 $8.64M
MAGELLAN INSULIN SYRINGE 2,967 $80.7K
SODIUM CITRATE & CITRIC ACID 2,964 $98.7K
ZOLEDRONIC ACID 2,942 $1.17M
CEFOXITIN 2,942 $579K
SALICYLIC ACID 2,913 $209K
PROPANTHELINE BROMIDE 2,905 $207K
GAMMAKED 2,897 $26.2M
FLAREX 2,885 $193K
NORPACE CR 2,832 $862K
ZANAFLEX 2,802 $955K
ALOXI 2,795 $2.3M
FENTORA 2,731 $25.7M
METROGEL 2,719 $960K
MENACTRA 2,714 $367K
FORTAMET 2,678 $7M
PROTONIX IV 2,666 $143K
EYLEA 2,658 $6.43M
ENGERIX-B ADULT 2,654 $161K
DROXIA 2,653 $117K
LACLOTION 2,622 $40.5K
BENLYSTA 2,606 $6.81M
FASLODEX 2,589 $5.21M
AFREZZA 2,581 $1.04M
SOLU-MEDROL 2,574 $133K
HERCEPTIN 2,560 $14.7M
ERYPED 400 2,558 $2.66M
PHENYLEPHRINE HCL 2,534 $58.9K
SPORANOX 2,525 $3.42M
FULYZAQ 2,522 $1.41M
VELCADE 2,514 $14.7M
JUXTAPID 2,511 $79.1M
ZONTIVITY 2,492 $834K
MILRINONE LACTATE 2,488 $1.76M
NILANDRON 2,442 $14.7M
ASSURE ID INSULIN SAFETY 2,440 $24.2K
CURITY ALCOHOL PREPS 2,436 $6,788
BACTROBAN 2,423 $431K
VIBRAMYCIN 2,418 $329K
DARAPRIM 2,415 $19.4M
AVANDIA 2,407 $697K
YF-VAX 2,364 $316K
FENTANYL CITRATE 2,361 $42.5K
KINERET 2,336 $8.77M
CUPRIMINE 2,313 $29.5M
CORTISPORIN 2,235 $273K
GENTAMICIN SULFATE IN NS 2,221 $50.2K
VALCHLOR 2,181 $11.1M
CATAPRES-TTS 1 2,144 $549K
UROCIT-K 2,125 $661K
FAMOTIDINE 2,107 $13K
GATTEX 2,104 $74.2M
AZACTAM 2,099 $892K
CINRYZE 2,085 $120M
MIGERGOT 2,058 $2.01M
ELIXOPHYLLIN 1,993 $325K
PACLITAXEL 1,971 $220K
NUTROPIN AQ NUSPIN 1,965 $4.83M
RIMANTADINE HCL 1,953 $252K
SOMAVERT 1,937 $19.8M
DUTOPROL 1,936 $409K
OCTAGAM 1,919 $19.9M
FIRAZYR 1,917 $92.2M
LUZU 1,897 $810K
NIMODIPINE 1,893 $2.47M
XARTEMIS XR 1,888 $397K
ULTRA-THIN II 1,888 $55.8K
VANISHPOINT 1,881 $124K
FLUMAZENIL 1,858 $27.5K
BICILLIN C-R 1,842 $214K
GEMCITABINE HCL 1,785 $1.25M
METAPROTERENOL SULFATE 1,783 $143K
MECLOFENAMATE SODIUM 1,775 $804K
VARIVAX VACCINE 1,773 $214K
DOXY 100 1,753 $357K
GLASSIA 1,744 $16.6M
NALFON 1,742 $516K
SOLARAZE 1,729 $2.99M
SURMONTIL 1,719 $821K
K-PHOS NEUTRAL 1,718 $66.2K
GLEOSTINE 1,694 $536K
ACUVAIL 1,655 $521K
RIDAURA 1,636 $2.22M
PRENATAL PLUS 1,632 $11K
FIORINAL WITH CODEINE #3 1,626 $1.18M
PEGASYS 1,624 $5.66M
AMPHOTERICIN B 1,615 $366K
BUNAVAIL 1,613 $468K
LEUKINE 1,609 $8.85M
SABRIL 1,598 $23.3M
OXALIPLATIN 1,593 $2.33M
MENOMUNE-A-C-Y-W-135 1,578 $214K
GAMMAPLEX 1,530 $14.5M
PROGLYCEM 1,530 $1.59M
FIRMAGON 1,476 $851K
RENAL CAPS 1,403 $29.2K
LUCENTIS 1,326 $3.09M
KUVAN 1,309 $18.5M
XYLOCAINE-MPF 1,300 $14.4K
METHYLERGONOVINE MALEATE 1,296 $1.98M
ZYLOPRIM 1,292 $213K
POTASSIUM CHL-NORMAL SALINE 1,266 $51.2K
RENO CAPS 1,250 $18K
CANCIDAS 1,215 $2.37M
OPDIVO 1,215 $11.1M
ERGOLOID MESYLATES 1,213 $880K
CARNITOR 1,210 $238K
IRINOTECAN HCL 1,208 $578K
PREVNAR 13 1,199 $191K
CYCLOGYL 1,191 $54.3K
TAPAZOLE 1,179 $89.7K
PRED-G 1,175 $127K
FERRIPROX 1,174 $12.5M
PRANDIMET 1,156 $720K
PAPAVERINE HCL 1,142 $48K
CORTISPORIN 1,131 $139K
SAIZEN 1,108 $5.55M
EASY TOUCH INSULIN SAFETY 1,093 $31.9K
PINNACAINE 1,081 $1.44M
HYDROMET 1,075 $21.1K
VERSACLOZ 1,046 $1.4M
ETIDRONATE DISODIUM 1,042 $197K
DEXTROSE IN LACTATED RINGERS 1,000 $29.4K
NAPROXEN SODIUM CR 994 $961K
METHADOSE 985 $26.5K
DORIBAX 977 $532K
EASY TOUCH INSULIN SAFETY 976 $28.2K
LOPRESSOR 960 $157K
QUDEXY XR 922 $599K
DEFEROXAMINE MESYLATE 914 $177K
CARIMUNE NF NANOFILTERED 905 $4.96M
EMEND 891 $361K
ZOLINZA 851 $6.92M
REA LO 40 839 $69.3K
GAMASTAN S-D 834 $237K
BETAMETHASONE ACETATE-SOD PHOS 828 $31.2K
ABRAXANE 824 $4.48M
HYQVIA 819 $3.38M
B-D SINGLE USE ALCOHOL SWAB 814 $2,923
FABRAZYME 796 $12M
LUDENT FLUORIDE 791 $4,106
PERJETA 789 $3.79M
SOLU-CORTEF 772 $20.4K
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 770 $36.5K
CYCLOSPORINE 761 $191K
DOBUTAMINE HCL IN DEXTROSE 757 $93.5K
PERTZYE 756 $964K
PROPARACAINE HCL 751 $21.6K
SYPRINE 700 $15.2M
SURE-JECT INSULIN SYRINGE 687 $16K
DEXTROSE 5%-1/2NS-KCL 686 $15K
KALBITOR 653 $17.7M
ERBITUX 628 $4.56M
ZENZEDI 618 $183K
SODIUM CHLORIDE 617 $21.8K
GANCICLOVIR SODIUM 614 $358K
CEREZYME 610 $10.1M
COARTEM 608 $132K
GAMMAGARD S-D 600 $4.17M
KENALOG-10 595 $15.7K
CLEOCIN PHOSPHATE 579 $32.7K
BIVIGAM 557 $5.59M
ASTAGRAF XL 547 $328K
MILRINONE IN 5% DEXTROSE 523 $155K
NEOSPORIN G.U. IRRIGANT 520 $57.8K
DOBUTAMINE HCL 517 $38.9K
DEXTROSE 5%-0.2% NACL 502 $10.2K
PAROMOMYCIN SULFATE 491 $142K
IOPIDINE 457 $129K
CANTIL 456 $112K
SUCLEAR 446 $29.7K
PHENYTOIN SODIUM 444 $18.6K
ABELCET 439 $553K
SANDOSTATIN 438 $1.7M
SODIUM ACETATE 427 $16.1K
INSULIN SYRINGE 425 $7,207
POTASSIUM CHLORIDE-NACL 414 $9,164
ANADROL-50 405 $934K
LUMIZYME 395 $12M
SODIUM CHLORIDE 372 $14.8K
ASSURE ID INSULIN SAFETY 324 $3,096
VPRIV 296 $7.06M
AMINOSYN II 295 $20.7K
FORTAZ IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE 288 $39K
SODIUM PHOSPHATE 281 $21.6K
ALBUMIN (HUMAN) 273 $35.7K
CLINIMIX E 260 $85.4K
ANZEMET 245 $528K
NEPHRO-VITE RX 225 $3,007
MAGNESIUM SULFATE-D5W 193 $10K
GLYDO 189 $7,516
BUPIVACAINE HCL 180 $2,625
MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG 170 $5,048
DIANEAL WITH 1.5% DEXTROSE 158 $40.3K
CELESTONE 130 $4,778
BROMFED DM 130 $5,024
CLINIMIX E 98 $28.6K

Stories in this Project

One Nation, Under Sedation

by Charles Ornstein and Ryann Grochowski Jones, ProPublica

As Controlled Substance Use Rises in Medicare, Prolific Prescribers Face More Scrutiny

by Charles Ornstein and Ryann Grochowski Jones, ProPublica

‘Let the Crime Spree Begin’: How Fraud Flourishes in Medicare’s Drug Plan

by Tracy Weber and Charles Ornstein, ProPublica

Medicare Wastes Billions on Name-Brand Drugs

by Charles Ornstein, Tracy Weber and Jennifer LaFleur, ProPublica

Medicare Drug Program Fails to Monitor Prescribers, Putting Seniors and Disabled at Risk

by Tracy Weber, Charles Ornstein and Jennifer LaFleur, ProPublica

King of the Name Brands

Using Prescriber Checkup: A Quick Guide

How We Analyzed Medicare’s Drug Data

Top Medicare Prescribers Rake In Speaking Fees From Drugmakers

Why You Should Care About the Drugs Your Doctor Prescribes

FAQ: What You Need to Know About Prescriber Checkup

Eight Ways to Strengthen Medicare’s Drug Benefit

Editor's Note: Lifting the Veil on Dangerous Prescribing


See All Stories »

Sources

Centers for Medicare and Medicaid Services; National Technical Information Service; First Databank

About This Data

Prescribing data from Medicare’s prescription drug benefit, known as Part D, was compiled and released by the Centers for Medicare and Medicaid Services, the federal agency that oversees the program. The data for 2015 includes more than 1.4 billion prescriptions written by nearly 1.4 million doctors, nurses and other providers. This database lists about 447,000 of those providers who wrote 50 or more prescriptions for at least one drug that year. More than three-fourths of these prescriptions went to patients 65 and older; the rest were for disabled patients. Methodology »

Incorrect Info?

If you are a provider and you believe your address is incorrect, check the listing you created on the National Provider Identifier registry. If you change your listing, send a note to checkup@propublica.org and we will update your information. If you have other questions about this data, send a note to checkup@propublica.org.

Credits

Originally reported and developed by Jeff Larson, Charles Ornstein, Jennifer LaFleur, Tracy Weber and Lena Groeger. ProPublica intern Hanna Trudo and freelancer Jesse Nankin contributed research for this project. Jeremy Merrill, Al Shaw and Sisi Wei contributed development.